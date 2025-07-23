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Tesla відкрила у Голлівуді першу закусочну з автокінотеатром і зарядною станцією (ФОТО, ВІДЕО)

Tesla
Tesla відкрила першу закусочну

Компанія Tesla офіційно відкрила першу комбіновану закусочну, автокінотеатр та зарядну станцію Supercharger у Голлівуді. Новий об'єкт, розташований уздовж легендарної траси Route 66, отримав назву Tesla Diner та поєднує в собі ретро-естетику класичних американських закусочних із футуристичним дизайном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Tesla.

Комплекс включає 80 зарядних стійок нового покоління V4 Supercharger, які сумісні з усіма електромобілями зі стандартом NACS. Це робить локацію найбільшою міською Supercharger-станцією у світі, а двоповерховий ресторан працює цілодобово.

Фото 2 — Tesla відкрила у Голлівуді першу закусочну з автокінотеатром і зарядною станцією (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Tesla

На першому поверсі відвідувачів зустрічають зарядні порти Tesla та два великі кіноекрани, які транслюють фільми для водіїв, що можуть переглядати їх просто з авто. На даху розташовано відкриту зону харчування у стилі американських закусочних середини ХХ століття.

Фото 3 — Tesla відкрила у Голлівуді першу закусочну з автокінотеатром і зарядною станцією (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: abc7.com

Ідею такого закладу Ілон Маск вперше озвучив ще у 2018 році на платформі Twitter (нині X), заявивши про намір відкрити ресторан з роликовими офіціантами та рок-н-рольною атмосферою на одній із Supercharger-станцій у Лос-Анджелесі.

Сюрпризом для гостей став робот Optimus — розробка Tesla, яка роздавала попкорн відвідувачам та позувала для фото. Робот зачерпував попкорн із машини та передавав його гостям, привертаючи особливу увагу публіки.

Місцеві жителі здебільшого схвально сприйняли новий заклад. За словами мешканця Джоша Бессерри, його приваблює цілодобовий формат роботи, хоча є занепокоєння щодо трафіку у районі. При цьому він зазначив, що звук з кіноекранів передається тільки на динаміки Tesla, тож шуму не очікується.

Компанія вже заявила, що у разі успіху проєкту в Голлівуді подібні заклади відкриватимуться по всій території США.

Також Tesla планує відкрити свої перші шоуруми в Індії. У липні автовиробник розпочне офіційну діяльність на третьому за величиною автомобільному ринку світу, оскільки компанія під керівництвом мільярдера Ілона Маска прагне поліпшити свої позиції на тлі падіння продажів у Європі та Китаї.

Автор:
Тетяна Гойденко