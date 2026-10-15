Tesla представит новое поколение спорткара Roadster после почти девяти лет ожидания

Американский производитель электромобилей "Tesla" в четверг представит обновленную версию своего спортивного электрокара Roadster — спустя почти девять лет после первой демонстрации модели следующего поколения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Презентация запланирована на тестовой площадке компании "SpaceX" в МакГрегоре, штат Техас. Компания впервые показала прототип автомобиля стоимостью 200 000 долларов в 2017 году, и тогда обещала начать поставки в 2020 году. Пока официальная цена не обновлялась, но стоимость бронирования остается на уровне 50 000 долларов за автомобиль.

Генеральный директор Tesla Илон Маск ранее умалял финансовую роль спорткара для компании, охарактеризовав его в 2023 году как малозначимое дело, что существенно не повлияет на финансовые показатели. В то же время, аналитики отмечают, что модель имеет важное символическое значение.

По словам аналитика Morningstar Сета Голдштейна, сейчас у бренда нет флагманского роскошного авто высокой производительности для демонстрации инженерных достижений, и новый Roadster будет выполнять именно эту роль. Эксперт прогнозирует, что компания будет продавать около 2 000 машин в год, что составляет незначительную долю по сравнению с 1,6 миллиона автомобилей, реализуемых Tesla в прошлом году.

Характеристики и изменение приоритетов компании

В 2017 году Маск обещал, что четырехместный спорткар будет преодолевать 1000 км (620 миль) на одном заряде. В 2024 году он сообщил об обновлении дизайна и заявил, что новый Roadster будет разгоняться от 0 до 100 км/ч (60 миль/час) менее чем за секунду, подчеркнув, что это совместная разработка со SpaceX, а именно ускорение является лишь "наименее интересной частью".

Оригинальный Roadster, выпущенный в 2008 году и доступный к 2012 году на шасси Lotus Elise, стал первым электрокаром в истории Tesla и изменил представление рынка об электромобилях. Впоследствии бренд стал массовым благодаря кроссоверам Model Y и Model X и седанам Model S и Model 3.

Презентация спортивной модели проходит на фоне резкого изменения фокуса компании — перехода от сборки обычных автомобилей к автономным системам под управлением искусственного интеллекта и робототехники. В этом году Tesla прекратила продажи моделей Model S и Model X для высвобождения мощностей под производство гуманоидных роботов Optimus, а также представила двухместное беспилотное такси Cybercab без руля, педалей и зеркал.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla начинает поставки электрических грузовиков первым клиентам. Компания официально дала старт передаче машин Semi первой группе заказчиков на заводе в Спарксе, штат Невада, спустя почти девять лет после того, как Илон Маск впервые представил эти коммерческие авто.