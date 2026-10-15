Tesla представить нове покоління спорткара Roadster після майже дев'яти років очікування

Американський виробник електромобілів "Tesla" у четвер представить оновлену версію свого спортивного електрокара Roadster — майже через дев'ять років після першої демонстрації моделі наступного покоління.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Презентація запланована на тестовому майданчику компанії "SpaceX" у Макгрегорі, штат Техас. Компанія вперше показала прототип автомобіля вартістю 200 000 доларів у 2017 році й тоді обіцяла розпочати поставки у 2020 році. Наразі офіційна ціна не оновлювалася, але вартість бронювання залишається на рівні 50 000 доларів за автомобіль.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск раніше применшував фінансову роль спорткара для компанії, охарактеризувавши його у 2023 році як малозначущу справу, що суттєво не вплине на фінансові показники. Водночас аналітики зазначають, що модель має важливе символічне значення.

За словами аналітика "Morningstar" Сета Голдштейна, зараз у бренду немає флагманського розкішного авто високої продуктивності для демонстрації інженерних досягнень, і новий Roadster виконуватиме саме цю роль. Експерт прогнозує, що компанія продаватиме близько 2 000 машин на рік, що становить незначну частку порівняно з 1,6 мільйона автомобілів, реалізованих Tesla торік.

Характеристики та зміна пріоритетів компанії

У 2017 році Маск обіцяв, що чотиримісний спорткар долатиме 1 000 км (620 миль) на одному заряді. У 2024 році він повідомив про оновлення дизайну та заявив, що новий Roadster розганятиметься від 0 до 100 км/год (60 миль/год) менш ніж за секунду, підкресливши, що це спільна розробка зі SpaceX, а саме прискорення є лише "найменш цікавою частиною".

Оригінальний Roadster, випущений у 2008 році та доступний до 2012 року на шасі "Lotus Elise", став першим електрокаром в історії Tesla і змінив уявлення ринку про електромобілі. Згодом бренд став масовим завдяки кросоверам Model Y і Model X та седанам Model S і Model 3.

Презентація спортивної моделі відбувається на тлі різкої зміни фокуса компанії — переходу від складання звичайних автомобілів до автономних систем під керуванням штучного інтелекту та робототехніки. Цьогоріч Tesla припинила продажі моделей Model S та Model X для вивільнення потужностей під виробництво гуманоїдних роботів Optimus, а також презентувала двомісне безпілотне таксі Cybercab без керма, педалей і дзеркал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Tesla розпочинає поставки електричних вантажівок першим клієнтам. Компанія офіційно дала старт передачі машин Semi першій групі замовників на заводі в Спарксі, штат Невада, майже через дев'ять років після того, як Ілон Маск уперше представив ці комерційні авто.