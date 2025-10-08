Технические работы в "Оберег": когда не будет работать "Резерв+"

В реестре "Оберіг" запланированы технические работы, во время которых в приложении "Резерв+" временно будет недоступна возможность получать услуги и обновлять документы.

"Резерв+" временно не будет работать

9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы. В настоящее время пользователи не смогут получить услуги или обновить документы через приложение "Резерв+".

Чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, рекомендуется заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF", напоминают в пресс-службе.

После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Об "Обереге"

Единый электронный реестр "Оберег" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого эстонской Академией электронного управления.

Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

О "Резерв+"

"Резерв+" - это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр "Оберіг", в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.

Напомним, недавно "Резерв+" стала доступна отсрочка для людей с инвалидностью без пенсионных удостоверений.