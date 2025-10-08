Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Технические работы в "Оберег": когда не будет работать "Резерв+"

Оберег
"Резерв+" будет недоступен 9 октября ночью / Минобороны

В реестре "Оберіг" запланированы технические работы, во время которых в приложении "Резерв+" временно будет недоступна возможность получать услуги и обновлять документы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

"Резерв+" временно не будет работать

9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы. В настоящее время пользователи не смогут получить услуги или обновить документы через приложение "Резерв+".

Чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, рекомендуется заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF", напоминают в пресс-службе.

После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Об "Обереге"

Единый электронный реестр "Оберег" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого эстонской Академией электронного управления.

Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

О "Резерв+"

"Резерв+" - это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр "Оберіг", в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.

Напомним, недавно "Резерв+" стала доступна  отсрочка для людей с инвалидностью   без пенсионных удостоверений.

Автор:
Ольга Опенько