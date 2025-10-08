Технічні роботи в "Оберіг": коли не працюватиме "Резерв+"

У реєстрі “Оберіг” заплановані технічні роботи, під час яких у застосунку “Резерв+” тимчасово буде недоступна можливість отримувати послуги та оновлювати документи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Резерв+" тимчасово не працюватиме

9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" проводитимуться планові технічні роботи. У цей час користувачі не зможуть отримати послуги або оновити документи через застосунок "Резерв+".

Щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, рекомендується завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF", нагадують в пресслужбі.

Після завершення робіт о 06:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Про "Оберіг"

Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він слугує електронним кабінетом, де можна швидко та зручно оновити персональні дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК).

Через застосунок користувачі мають доступ до своєї інформації, внесеної в реєстр Оберіг, зокрема можуть дізнатися, який статус мають як військовозобов’язані чи резервісти. Резерв+ також надає змогу подавати запити на відстрочку від служби, отримувати сповіщення та користуватися іншими цифровими послугами у сфері військового обліку.

Нагадаємо, нещодавно "Резерв+" стала доступна відстрочка для людей з інвалідністю без пенсійних посвідчень.