Тимоти Додсон возглавил наблюдательный совет "Укрнафты": что о нем известно

Тимоти Додсон стал новым главой наблюдательного совета АО "Укрнафта". Возглавлявший наблюдательный совет Дункан Найтингейл в соответствии с решением правительства вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Убежден, что вместе с Тимоти Додсоном "Укрнафта" продолжит реализацию стратегических приоритетов, завершит внедрение лучших международных практик корпоративного управления и движение к стратегической цели – развитию как мультиэнергетической компании европейского уровня", - прокомментировал председатель правления компании Богдан Кукура.

О Тимоти Додсоне

Тимоти Додсон имеет более 40 лет международного опыта геологии и добычи. Возглавлял и был членом правления ряда британских и норвежских компаний – Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi. С 1985 по 2021 год работал в Equinor (бывший Statoil), прошел путь от каротажника и геолога на скважине до вице-президента по стратегии компании.

Об "Укрнефти"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность:

разведка, добыча и реализация нефти и газа;

подготовка нефти и газа;

предоставление нефтепромышленных сервисных услуг;

управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин. Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине. Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

В декабре 2025 годаАО "Укрнафта" получило нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.