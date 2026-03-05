- Категория
Тимоти Додсон возглавил наблюдательный совет "Укрнафты": что о нем известно
Тимоти Додсон стал новым главой наблюдательного совета АО "Укрнафта". Возглавлявший наблюдательный совет Дункан Найтингейл в соответствии с решением правительства вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
"Убежден, что вместе с Тимоти Додсоном "Укрнафта" продолжит реализацию стратегических приоритетов, завершит внедрение лучших международных практик корпоративного управления и движение к стратегической цели – развитию как мультиэнергетической компании европейского уровня", - прокомментировал председатель правления компании Богдан Кукура.
О Тимоти Додсоне
Тимоти Додсон имеет более 40 лет международного опыта геологии и добычи. Возглавлял и был членом правления ряда британских и норвежских компаний – Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi. С 1985 по 2021 год работал в Equinor (бывший Statoil), прошел путь от каротажника и геолога на скважине до вице-президента по стратегии компании.
Об "Укрнефти"
АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность:
- разведка, добыча и реализация нефти и газа;
- подготовка нефти и газа;
- предоставление нефтепромышленных сервисных услуг;
- управление сетью АЗК.
На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин. Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.
В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине. Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.
В декабре 2025 годаАО "Укрнафта" получило нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.