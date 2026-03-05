Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Тимоти Додсон возглавил наблюдательный совет "Укрнафты": что о нем известно

Тимоти Додсон
Тимоти Додсон возглавил наблюдательный совет "Укрнафты" / Укрнафта

Тимоти Додсон стал новым главой наблюдательного совета АО "Укрнафта". Возглавлявший наблюдательный совет Дункан Найтингейл в соответствии с решением правительства вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Убежден, что вместе с Тимоти Додсоном "Укрнафта" продолжит реализацию стратегических приоритетов, завершит внедрение лучших международных практик корпоративного управления и движение к стратегической цели – развитию как мультиэнергетической компании европейского уровня", - прокомментировал председатель правления компании Богдан Кукура.

О Тимоти Додсоне

Тимоти Додсон имеет более 40 лет международного опыта геологии и добычи. Возглавлял и был членом правления ряда британских и норвежских компаний – Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi. С 1985 по 2021 год работал в Equinor (бывший Statoil), прошел путь от каротажника и геолога на скважине до вице-президента по стратегии компании.

Об "Укрнефти"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность:

  • разведка, добыча и реализация нефти и газа;
  • подготовка нефти и газа;
  • предоставление нефтепромышленных сервисных услуг;
  • управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин. Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине. Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

В декабре 2025 годаАО "Укрнафта" получило нового руководителя. Им стал Богдан Кукура, победитель открытого конкурентного отбора на должность главы правления компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук