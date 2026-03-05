Тімоті Додсон очолив наглядову раду "Укрнафти": що про нього відомо

Тімоті Додсон став новим головою наглядової ради АТ "Укрнафта". Дункан Найтінгейл, який очолював наглядову раду, відповідно до рішення уряду увійшов до складу наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Переконаний, що разом із Тімоті Додсоном "Укрнафта" продовжить реалізацію стратегічних пріоритетів, завершить впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління та рух до стратегічної мети – розвитку як мультиенергетичної компанії європейського рівня", - прокоментував голова правління компанії Богдан Кукура.

Про Тімоті Додсона

Тімоті Додсон має понад 40 років міжнародного досвіду в геології та видобутку. Очолював та був членом правління низки британських та норвезьких компаній - Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi. З 1985 до 2021 року працював в Equinor (колишній Statoil), пройшлов шлях від каротажника та геолога на свердловині до віцепрезидента зі стратегії компанії.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Основна діяльність:

розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу;

підготовка нафти і газу;

надання нафтопромислових сервісних послуг;

управління мережею АЗК.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин. Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК.

У грудні 2025 року АТ "Укрнафта" отримала нового керівника. Ним став Богдан Кукура, переможець відкритого конкурентного відбору на посаду голови правління компанії.