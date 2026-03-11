- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Титановая компания "Велта" урегулировала долг почти на 10 млрд грн
Тинанова компания "Велта" урегулировала задолженность на общую сумму 8,95 млрд грн. Об этом на Facebook написал владелец компании Андрей Бродский.
"Друзья, с сегодняшнего дня, после завершения всех юридических процедур, могу наконец это сказать вслух - компания "Велта" больше не должник "Проминвестбанка"! После победы компании "Европейский литий Украина" на аукционе Фонда гарантирования вкладов 2 марта, все финансовые и юридические формальности выполнены - средства в размере 89 требования подписаны. Теперь для «Велты» это внутренне групповой долг», — написал Бродский.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 2 марта 2026 года провел аукцион по продаже прав требования по кредитным договорам 2011 и 2013 годов между ликвидированным Проминвестбанком и ООО ПКФ "Велта".
Стартовая цена лота составила 8,95 млрд. грн. Торги прошли через систему Прозорро.Продажи в формате голландского аукциона (пошаговое снижение цены). Победителем стало ООО "Европейский литий Украина", предложившее 894,8 млн грн.
Кредитные обязательства "Велта" были сформированы в 2011 и 2013 годах и реструктуризированы в 2023 году без списания или прощения долга. Рост гривневого эквивалента обязательств объясняется преимущественно валютной переоценкой, поскольку большая часть долга номинирована в долларах США. Валютная составляющая долга при этом выросла всего на 5%.
Аукцион состоялся на фоне интеграции "Велта" в международную структуру через обмен акциями из European Lithium Limited (ASX) в рамках трансформации группы в партнерстве с Critical Metals Corp. (NASDAQ). В рамках соглашения European Lithium приобретет 100% акций "Велта", а действующие владельцы получат 10% акций European Lithium.
О Velta
Velta – это титановая компания, базирующаяся в США, деятельность которой расположена преимущественно в центральной Украине и включает отлаженные горнодобывающие и обогатительные мощности, в частности, Бурзуловский ГОК и Лекаровское месторождение.
Активы группы включают ресурсы ильменита и титановой руды, связанные с обогатительными мощностями, собственными технологиями и путями развития, направленные на поставку высококачественных титановых материалов на мировые рынки.
"Велта Холдинг" Андрея Бродского и партнеров (Виталий Малахов, Вадим Москаленко) контролирует в Украине два месторождения титановых руд: Бирзуловское (разрабатывает ООО "ПКФ "Велта", на базе месторождения действует горно-обогатительный комбинат) и Кировоград.
До полномасштабного вторжения компания "Велта" занимала 2% мирового рынка ильменита (руда для получения титана) и добывала около 33% титанового сырья в Украине. Сейчас компания продолжает экспортировать титановую руду и имеет большие планы расширения производства в Украине и строительства заводов в США.
В начале 2026 года стало известно о соглашении о выкупе американской компании Velta Holding (материнской для украинских активов группы Бродского и партнеров) австралийской компанией European Lithium Limited
В феврале украинская титановая компания Velta сообщила, что готовится к выходу на американская технологическая биржа NASDAQ.