Титанова компанія "Велта" врегулювала борг майже на 10 млрд грн

Тинанова компанія "Велта" врегулювала заборгованість на загальну суму 8,95 млрд грн. Про це на Facebook написав власник компанії Андрій Бродський.

"Друзі, від сьогодні, після завершення всіх юридичних процедур, можу нарешті це сказати вголос – компанія "Велта" більше не боржник "Промінвестбанку"! Після перемоги компанії "Європейський літій Україна" на аукціоні Фонду гарантування вкладів 2 березня, усі фінансові та юридичні формальності виконано - кошти в розмірі 894,8 млн грн повністю сплачено державі, а договір про відступлення прав вимоги підписано. Відтепер для «Велти» це внутрішньо груповий борг", — написав Бродський.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2 березня 2026 року провів аукціон з продажу прав вимоги за кредитними договорами 2011 та 2013 років між ліквідованим Промінвестбанк та ТОВ ВКФ "Велта".

Стартова ціна лоту становила 8,95 млрд грн. Торги відбулися через систему Прозорро.Продажі у форматі голландського аукціону (покрокове зниження ціни). Переможцем стало ТОВ "Європейський літій Україна", яке запропонувало 894,8 млн грн.

Кредитні зобов’язання "Велта" були сформовані у 2011 та 2013 роках і реструктуризовані у 2023 році без списання чи прощення боргу. Зростання гривневого еквівалента зобов’язань пояснюється переважно валютною переоцінкою, оскільки більша частина боргу номінована в доларах США. Валютна складова боргу при цьому зросла лише на 5%.

Аукціон відбувся на тлі інтеграції "Велта" до міжнародної структури через обмін акціями з European Lithium Limited (ASX) у межах трансформації групи в партнерстві з Critical Metals Corp. (NASDAQ). У межах угоди European Lithium придбає 100% акцій "Велта", а її чинні власники отримають 10% акцій European Lithium.

Про Velta

Velta – це титанова компанія, що базується в США, діяльність якої розташована переважно в центральній Україні та включає налагоджені гірничодобувні та збагачувальні потужності, зокрема Бурзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов’язані збагачувальні потужності, власні технології та шляхи розвитку, спрямовані на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

“Велта Холдинг” Андрія Бродського і партнерів (Віталій Малахов, Вадим Москаленко) контролює в Україні два родовища титанових руд: Бирзулівське (розробляє ТОВ “ВКФ “Велта”, на базі родовища діє гірничо-збагачувальний комбінат) і Лікарівське. Обидві ділянки надр розташовані в Кіровоградській області.

До повномасштабного вторгнення компанія "Велта" займала 2% світового ринку ільменіту (руда для отримання титану) та видобувала близько 33% титанової сировини в Україні. Зараз компанія продовжує експортувати титанову руду та має великі плани щодо розширення виробництва в Україні та будівництва заводів в США.

На початку 2026 року стало відомо про угоду щодо викупу американської компанії Velta Holding (материнської для українських активів групи Бродського і партнерів) австралійською компанією European Lithium Limited

У лютому українська титанова компанія Velta повідомила, що готується до виходу на американську технологічну біржу NASDAQ.