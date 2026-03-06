Запланована подія 2

Только треть украинских компаний подала финотчетность в 2025 году

Только 30% украинских компаний подали финансовые отчеты в 2025 году

В 2025 году 412 055 украинских компаний подали годовую финансовую отчетность – это лишь 30% от общего количества активных предприятий. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 4%, несмотря на возвращение долга отчетности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Оpendatаbot.

Представление финансовой отчетности

Каждый год все меньше украинских компаний представляют финансовую отчетность в установленные сроки. Скорее всего, это следствие отмены долга отчетности в начале полномасштабного вторжения. Однако даже после возвращения ответственности ситуация не улучшилась: за последний год поступило лишь 412 055 отчетов, что на 4% меньше, чем в прошлом.

"Финансовая отчетность - это не формальность, а основа прозрачного бизнеса. Она позволяет партнерам, клиентам и самому бизнесу увидеть реальное состояние компании, ее позицию на рынке и потенциал для роста. Именно открытость данных формирует доверие и новые возможности для сотрудничества - и это значительно важнее любых штрафных санкций за непредставление отчетов", - отмечает СЭ.

Заметим, что с 5 июля 2025 г. предприятия, учреждения и организации вновь обязаны представлять государственную статистическую и финансовую отчетность. Данные за предыдущие периоды можно было уточнить в начале октября прошлого года.

Доход показывает общую выручку компании от всех видов деятельности и дает представление о ее месте на рынке, тогда как чистая прибыль демонстрирует, насколько эффективной и прибыльной является бизнес-модель предприятия.

Для проверки любой компании в Опендатаботе достаточно ввести ее название или код в поисковую строку в начале страницы и перейти на страницу предприятия.

Напомним, МВФ поддерживает Украину в повышении прозрачности и эффективности управления госпредприятиями, ключевые компании возобновят публикацию финансовой отчетности до июня 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько