Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лише третина українських компаній подала фінзвітність у 2025 році

перевірка, калькулятор, документи
Лише 30% українських компаній подали фінансові звіти у 2025 році / Shutterstock

У 2025 році 412 055 українських компаній подали річну фінансову звітність - це лише 30% від загальної кількості активних підприємств. Порівняно з минулим роком, показник знизився на 4%, незважаючи на повернення обов’язку звітування.

Як пише Delo.ua, про це інформує Оpendatаbot.

Подання фінансової звітності

Щороку все менше українських компаній подають фінансову звітність у встановлені строки. Найімовірніше, це наслідок скасування обов’язку звітування на початку повномасштабного вторгнення. Проте навіть після повернення відповідальності ситуація не покращилася: за останній рік надійшло лише 412 055 звітів, що на 4% менше, ніж торік.

"Фінансова звітність - це не формальність, а основа прозорого бізнесу. Вона дозволяє партнерам, клієнтам і самому бізнесу побачити реальний стан компанії, її позицію на ринку та потенціал для зростання. Саме відкритість даних формує довіру та нові можливості для співпраці — і це значно важливіше за будь-які штрафні санкції за неподання звітів", - зазначає СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

Фото 2 — Лише третина українських компаній подала фінзвітність у 2025 році

Зауважимо, що з 5 липня 2025 року підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати державну статистичну та фінансову звітність. Дані за попередні періоди можна було уточнити до початку жовтня минулого року.

Дохід показує загальний виторг компанії від усіх видів діяльності та дає уявлення про її місце на ринку, тоді як чистий прибуток демонструє, наскільки ефективною та прибутковою є бізнес-модель підприємства.

Щоб перевірити будь-яку компанію в Опендатаботі, достатньо ввести її назву або код у пошуковий рядок на початку сторінки та перейти на сторінку підприємства.

Нагадаємо, МВФ підтримує Україну у підвищенні прозорості та ефективності управління держпідприємствами, ключові компанії відновлять публікацію фінансової звітності до червня 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько