Лише третина українських компаній подала фінзвітність у 2025 році

У 2025 році 412 055 українських компаній подали річну фінансову звітність - це лише 30% від загальної кількості активних підприємств. Порівняно з минулим роком, показник знизився на 4%, незважаючи на повернення обов’язку звітування.

Як пише Delo.ua, про це інформує Оpendatаbot.

Подання фінансової звітності

Щороку все менше українських компаній подають фінансову звітність у встановлені строки. Найімовірніше, це наслідок скасування обов’язку звітування на початку повномасштабного вторгнення. Проте навіть після повернення відповідальності ситуація не покращилася: за останній рік надійшло лише 412 055 звітів, що на 4% менше, ніж торік.

"Фінансова звітність - це не формальність, а основа прозорого бізнесу. Вона дозволяє партнерам, клієнтам і самому бізнесу побачити реальний стан компанії, її позицію на ринку та потенціал для зростання. Саме відкритість даних формує довіру та нові можливості для співпраці — і це значно важливіше за будь-які штрафні санкції за неподання звітів", - зазначає СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

Зауважимо, що з 5 липня 2025 року підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати державну статистичну та фінансову звітність. Дані за попередні періоди можна було уточнити до початку жовтня минулого року.

Дохід показує загальний виторг компанії від усіх видів діяльності та дає уявлення про її місце на ринку, тоді як чистий прибуток демонструє, наскільки ефективною та прибутковою є бізнес-модель підприємства.

Щоб перевірити будь-яку компанію в Опендатаботі, достатньо ввести її назву або код у пошуковий рядок на початку сторінки та перейти на сторінку підприємства.

Нагадаємо, МВФ підтримує Україну у підвищенні прозорості та ефективності управління держпідприємствами, ключові компанії відновлять публікацію фінансової звітності до червня 2026 року.