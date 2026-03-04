Toloka.vc инвестирует $745 тысяч в производство роботов-высотников из Lucid Bots

Украинская Toloka.vc инвестировала $745 тысяч в компанию Lucid Bots из США, разрабатывающую промышленных роботов.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщили в синдикате частных инвесторов.

По словам генерального директора Toloka.vc Тараса Кириченко, компания стремится присоединиться к отрасли на этапе создания рынка роботов, который заменит дефицитный ручной труд технологиями.

Работы выполняют работу в 5 раз быстрее человека и полностью устраняют риск смертельных падений. Это радикально снижает операционные риски и страховые расходы клиентов.

Инвестиции будут привлечены к запуску модели подписки Robotics-as-a-Service (RaaS), где платят не за сам робот, а за его использование в качестве сервиса.

Что известно о Lucid Bots

Американская компания разрабатывает платформу промышленных роботов для высотных работ и уборки окон, заменяемых подъемниками и работниками на высоте.

Lucid Bots локализует поставки и минимизирует зависимость от импорта. Продуктовая линейка включает дрон Sherpa для мойки фасадов, наземную работу Lavo Bot и модуль Power Tether для непрерывного питания.

О Toloka.vc

Toloka.vc основана Тарасом Кириченко, Игорем Шойфотом и Александром Колбом в 2023 году и имеет более 1900 инвесторов. Синдикат уже осуществил 24 инвестиции на сумму более $25 млн в быстрорастущие технологические компании.

Toloka.vc фокусируется на бизнесах с высоким потенциалом масштабирования, которые трансформируют свои отрасли и имеют реальные перспективы IPO или стратегических продаж.

Напомним, что Toloka.vc в 2025 году закрыла 12 сделок более чем на $12 млн . Средний чек превысил $1,2 млн. За последние месяцы 2025 года к синдикату присоединилось более 100 новых инвесторов, а текущий пайплайн составляет около двух сделок ежемесячно.