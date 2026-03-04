Запланована подія 2

Toloka.vc інвестує $745 тисяч у виробництво роботів-висотників з Lucid Bots

Lucid Bots
Toloka.vc інвестує в американську Lucid Bots. Фото: lucidbots.com

Українська Toloka.vc інвестувала $745 тисяч у компанію Lucid Bots зі США, яка розробляє промислових роботів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у синдикаті приватних інвесторів. 

За словами генерального директора Toloka.vc Тараса Кириченка, компанія прагне долучитися до галузі на етапі створення ринку роботів, який замінить дефіцитну ручну працю технологіями. 

Роботи виконують роботу в 5 разів швидше за людину та повністю усувають ризик смертельних падінь. Це радикально знижує операційні ризики та страхові витрати клієнтів.

Інвестиції будуть залучені до запуску моделі підписки Robotics-as-a-Service (RaaS), де платять не за сам робот, а за його використання як сервісу.

Що відомо про Lucid Bots

Американська компанія розробляє платформу промислових роботів для висотних робіт та прибирання вікон, які замінюють підйомники та працівників на висоті.

Lucid Bots локалізує постачання та мінімізує залежність від імпорту. Продуктова лінійка включає дрон Sherpa для миття фасадів, наземного робота Lavo Bot та модуль Power Tether для безперервного живлення. 

Про Toloka.vc

Toloka.vc заснована Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом у 2023 році та має понад 1900 інвесторів. Синдикат уже здійснив 24 інвестиції на суму понад $25 млн у швидкозростаючі технологічні компанії.

Toloka.vc фокусується на бізнесах із високим потенціалом масштабування, які трансформують свої галузі та мають реальні перспективи IPO або стратегічного продажу.

Нагадаємо, що Toloka.vc у 2025 році закрила 12 угод на понад $12 млн. Середній чек перевищив $1,2 млн. За останні місяці 2025 року до синдикату приєдналися понад 100 нових інвесторів, а поточний пайплайн становить близько двох угод щомісяця.

Автор:
Ольга Сич