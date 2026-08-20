Топливный коллапс в РФ: грузовые перевозки рекордно подорожали, а перевозчики сокращают рейсы

В первом полугодии 2026 года автомобильным транспортом в Россию перевозили более 70% грузов, поэтому отрасль оказалась крайне уязвимой к дефициту и удорожанию горючего. Перебои со снабжением подняли расходы перевозчиков, заставили просматривать маршруты и перекроили грузопотоки страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Российские перевозчики сокращают рейсы

С середины июля горючее подорожало на 16–18%. Поскольку оно формирует около трети расходов, себестоимость перевозок выросла на 4,5–5,5%, а отмена скидок в 7–12% нанесла дополнительный удар.

В ответ компании сокращают дальнемагистральные рейсы и сосредотачиваются на доставке в пределах областей или в ближайшие порты.

Параллельно выросли тарифы: в июле ставки на грузовики поднялись на 12–15% против июня, а по отдельным направлениям — до половины.

Коллапс на китайском направлении

Больше всего пострадали маршруты из Китая. Из-за топливного коллапса в Забайкальском крае ставки подскочили на 20–25%, а доставка в Москву подорожала с 10–11 тыс. до 14 тыс. долларов.

В то же время, попытки переложить грузы на железную дорогу и море не компенсируют выпадение автотранспорта из-за ограниченной пропускной способности.

Участники рынка не ожидают возврата цен до докризисного уровня, прогнозируя возможное снижение всего на 7–10%. Кризис ускорит консолидацию рынка вокруг крупных операторов.

Выход мелких игроков сократит предложение и удержит высокую стоимость доставки, от которой больше всего будут страдать отдаленные регионы.

Ранее сообщалось, что россияне начали искать канистры для бензина из-за топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа количество соответствующих запросов на маркетплейсе Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч.