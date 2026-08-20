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Паливний колапс у РФ: вантажні перевезення рекордно подорожчали, а перевізники скорочують рейси

вантажівки
Зростання цін на пальне та скасування знижок вдарили по автоперевізниках РФ / Depositphotos

У першому півріччі 2026 року автомобільним транспортом на Росії перевозили понад 70% вантажів, тому галузь виявилася вкрай вразливою до дефіциту та подорожчання пального. Перебої з постачанням підняли витрати перевізників, змусили переглядати маршрути і перекроїли вантажопотоки країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

 Російські перевізники скорочують рейси

Із середини липня пальне подорожчало на 16–18%. Оскільки воно формує близько третини витрат, собівартість перевезень зросла на 4,5–5,5%, а скасування знижок у 7–12% завдало додаткового удару.

У відповідь компанії скорочують далекомагістральні рейси та зосереджуються на доставці в межах областей чи до найближчих портів.

Паралельно зросли тарифи: у липні ставки на вантажівки піднялися на 12–15% проти червня, а на окремих напрямках — до половини.

Колапс на китайському напрямку 

Найбільше постраждали маршрути з Китаю. Через паливний колапс у Забайкальському краї ставки підскочили на 20–25%, а доставка до Москви подорожчала з 10–11 тис. до 14 тис. доларів.

Водночас спроби перекласти вантажі на залізницю та море не компенсують випадання автотранспорту через обмежену пропускну спроможність.

Учасники ринку не очікують повернення цін до докризового рівня, прогнозуючи можливе зниження лише на 7–10%. Криза пришвидшить консолідацію ринку навколо великих операторів.

Вихід дрібних гравців скоротить пропозицію та втримає високу вартість доставки, від якої найбільше потерпатимуть віддалені регіони.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали шукати каністри для бензину через паливну кризу. За тиждень з 12 по 18 серпня кількість відповідних запитів на маркетплейсі Wildberries зросла в 4 рази і перевищила 106 тисяч.

Автор:
Тетяна Бесараб

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