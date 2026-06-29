Топливный коллапс в РФ: почему российские фермеры начинают жатву без дизтоплива

Российские аграрии, готовящиеся к сбору озимой пшеницы, оказались в затруднительном положении из-за стремительного подорожания дизельного топлива и неблагоприятной погоды.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность по поводу финального объема урожая и прибыльности сектора у крупнейшего мирового поставщика зерна.

Топливный кризис

Значительная часть фермеров начинает стартовую в июле уборочную кампанию, без необходимых объемов дизтоплива для обеспечения работы комбайнов и грузовиков.

Опрос Bloomberg, проведенный среди восьми фермеров в ключевых сельскохозяйственных регионах, подтвердил критичность ситуации. Только двое из опрошенных имеют достаточно горючего для полного завершения жатвы. Еще трое успели оплатить ресурсы до скачка цен, однако до сих пор не получили поставок.

Остальные обеспечены дизтопливом только на первые две недели работ, после чего будут вынуждены докупать его по новым железнодорожным и розничным тарифам.

В Российском зерновом союзе подчеркивают, что сильнее всего от дефицита страдают малые и средние хозяйства, обеспечивающие основные объемы производства зерна.

Прогнозы по урожаю пшеницы

Дополнительным негативным фактором стали прогнозы аналитиков компании IKAR, ожидающих дожди в южных регионах в конце июня и начале июля, что может существенно замедлить темпы уборки.

Несмотря на то, что производство пшеницы в России в сезоне 2026-2027 годов прогнозируется более низким по сравнению с прошлым годом, Министерство сельского хозяйства США оценивает будущий урожай в достаточно 88 миллионов тонн.

Отечественные эксперты SovEcon и IKAR настроены более оптимистично и прогнозируют сборы на уровне от 89,9 до 91,5 миллиона тонн.

Запрет на экспорт дизельного топлива

Опасения по поводу российского урожая возникают на фоне проблем у других ведущих производителей, таких как США и Австралия, которые также страдают от непогоды и дефицита ресурсов из-за войны в Иране.

На этом фоне российское правительство, несмотря на заявления о наличии резервов, рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для защиты внутреннего рынка.

Аграрии на местах констатируют, что будут вынуждены покупать горючее любой ценой, поскольку оставлять урожай в поле никто не планирует. Однако эти незапланированные затраты накладываются на общий рост себестоимости производства, что критически снижает рентабельность бизнеса на фоне высокого предложения и укрепления курса рубля.

Эксперты прогнозируют, что финансовые потери заставят многих фермеров существенно сократить площади под осенний озимый сев, переориентировавшись на весенние культуры в 2027 году.

Напомним, после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.