Паливний колапс у РФ: чому російські фермери починають жнива без дизпалива

Російські аграрії, які готуються до збору озимої пшениці, опинилися у скрутному становищі через стрімке подорожчання дизельного палива та несприятливу погоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Така ситуація викликає серйозне занепокоєння щодо фінального обсягу врожаю та прибутковості сектора у найбільшого світового постачальника зерна.

Паливна криза

Значна частина фермерів починає збиральну кампанію, яка стартує в липні, без необхідних обсягів дизпалива для забезпечення роботи комбайнів та вантажівок.

Опитування Bloomberg, проведене серед восьми фермерів у ключових сільськогосподарських регіонах, підтвердило критичність ситуації. Лише двоє з опитаних мають достатньо пального для повного завершення жнив. Ще троє встигли оплатити ресурси до стрибка цін, проте досі не отримали поставок.

Решта забезпечені дизпаливом лише на перші два тижні робіт, після чого будуть змушені докуповувати його за новими залізничними та роздрібними тарифами.

У Російському зерновому союзі наголошують, що найсильніше від дефіциту страждають малі та середні господарства, які забезпечують основні обсяги виробництва зерна.

Прогнози щодо врожаю пшениці

Додатковим негативним фактором стали прогнози аналітиків компанії IKAR, які очікують дощі в південних регіонах наприкінці червня та на початку липня, що може суттєво уповільнити темпи збирання.

Попри те, що виробництво пшениці в Росії у сезоні 2026-2027 років прогнозується нижчим порівняно з минулим роком, Міністерство сільського господарства США оцінює майбутній врожай у цілком достатні 88 мільйонів тонн.

Вітчизняні експерти з SovEcon та IKAR налаштовані оптимістичніше і прогнозують збори на рівні від 89,9 до 91,5 мільйона тонн.

Заборона на експорт дизельного палива

Побоювання щодо російського врожаю виникають на тлі проблем у інших провідних виробників, таких як США та Австралія, які також потерпають від негоди та дефіциту ресурсів через війну в Ірані.

На цьому тлі російський уряд, попри заяви про наявність резервів, уже розглядає можливість введення заборони на експорт дизельного палива для захисту внутрішнього ринку.

Аграрії на місцях констатують, що будуть змушені купувати пальне за будь-яку ціну, оскільки залишати врожай у полі ніхто не планує. Проте ці незаплановані витрати накладаються на загальне зростання собівартості виробництва, що критично знижує рентабельність бізнесу на тлі високої пропозиції та зміцнення курсу рубля.

Експерти прогнозують, що фінансові втрати змусять багатьох фермерів суттєво скоротити площі під осінню сівбу озимих, переорієнтувавшись на весняні культури у 2027 році.

Нагадаємо, після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.