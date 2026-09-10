Топливо и тарифы подтолкнули инфляцию выше прогноза НБУ

Инфляция в августе оказалась несколько выше траектории июльского прогноза Национального банка. Главными причинами стали сильнее, чем ожидалось, подорожание горючего и повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В то же время базовая инфляция была несколько ниже прогноза из-за медленного роста стоимости услуг.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.

Наиболее заметно ускорилось подорожание горючего. В годовом исчислении инфляция в этой категории достигла 38,7%.

В НБУ объясняют это резким ростом цен на бензин и дизель в конце июля после скачка мировых цен на нефть. В августе бензин продолжил дорожать, а дизтопливо росло в цене в первой половине месяца из-за дефицита. Во второй половине месяца ситуация стабилизировалась благодаря увеличению импорта. Цены на автогаз также стабилизировались после поступления более дешевых импортных ресурсов.

На продовольственном рынке ситуация была разнонаправленной. Новый урожай сдерживал цены на овощи борщового набора и помидоры, а мясо дешевело из-за более низкого спроса и достаточного предложения. В частности, увеличение инвестиций в птицеводство поддержало предложение курятины.

В то же время, молочная продукция продолжала быстро дорожать из-за роста закупочных цен на молоко и увеличения расходов производителей на фоне военных и логистических рисков. В то же время сливочное масло дешевело быстрее благодаря значительным складским запасам, акциям и импорту более дешевой продукции.

Отдельное давление оказали административно регулируемые цены. Их рост ускорился из-за повышения стоимости общественного транспорта, водоснабжения и водоотвода в ряде городов.

НБУ также фиксирует влияние дорогостоящего горючего на сферу услуг: быстрее дорожали такси и перевозка вещей. Ускорился рост стоимости аренды жилья, услуг кафе и гостиниц, стоматологии, ветеринарных услуг, ремонта обуви и химчистки.

Регулятор отдельно подчеркивает, что инфляционное давление остается повышенным из-за российских атак на логистическую, производственную и энергетическую инфраструктуру. Они увеличивают издержки бизнеса и ограничивают внутреннее предложение товаров и услуг. Дополнительным внешним фактором остается война на Ближнем Востоке.

НБУ ожидает, что при сохранении взвешенной монетарной политики инфляция вернется на траекторию замедления в 2027 году.

Напомним, накануне Госстат сообщил, что инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 0,1%. Больше всего в августе подорожали водоснабжение, водоотвод, горючее и пассажирские автоперевозки, в то время как овощи и фрукты существенно подешевели.