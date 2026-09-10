Пальне і тарифи підштовхнули інфляцію вище прогнозу НБУ

Інфляція у серпні виявилася дещо вищою за траєкторію липневого прогнозу Національного банку. Головними причинами стали сильніше, ніж очікувалося, подорожчання пального та підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Водночас базова інфляція була трохи нижчою за прогноз через повільніше зростання вартості послуг.

Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.

Найпомітніше прискорилося подорожчання пального. У річному вимірі інфляція в цій категорії досягла 38,7%.

У НБУ пояснюють це різким зростанням цін на бензин і дизель наприкінці липня після стрибка світових цін на нафту. У серпні бензин продовжив дорожчати, а дизпаливо зростало в ціні в першій половині місяця через дефіцит. У другій половині місяця ситуація стабілізувалася завдяки збільшенню імпорту. Ціни на автогаз також стабілізувалися після надходження дешевших імпортних ресурсів.

На продовольчому ринку ситуація була різноспрямованою. Новий урожай стримував ціни на овочі борщового набору та помідори, а м'ясо дешевшало через нижчий попит і достатню пропозицію. Зокрема, збільшення інвестицій у птахівництво підтримало пропозицію курятини.

Водночас молочна продукція продовжувала швидко дорожчати через зростання закупівельних цін на молоко та збільшення витрат виробників на тлі воєнних і логістичних ризиків. Натомість вершкове масло дешевшало швидше завдяки значним складським запасам, акціям та імпорту дешевшої продукції.

Окремий тиск створили адміністративно регульовані ціни. Їх зростання прискорилося через підвищення вартості громадського транспорту, водопостачання та водовідведення у низці міст.

НБУ також фіксує вплив дорогого пального на сферу послуг: швидше дорожчали таксі та перевезення речей. Прискорилося також зростання вартості оренди житла, послуг кафе й готелів, стоматології, ветеринарних послуг, ремонту взуття та хімчистки.

Регулятор окремо наголошує, що інфляційний тиск залишається підвищеним через російські атаки на логістичну, виробничу та енергетичну інфраструктуру. Вони збільшують витрати бізнесу та обмежують внутрішню пропозицію товарів і послуг. Додатковим зовнішнім чинником залишається війна на Близькому Сході.

НБУ очікує, що за умови збереження зваженої монетарної політики інфляція повернеться на траєкторію сповільнення у 2027 році.

Нагадаємо, напередодні Держстат повідомив, що інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,1%. Найбільше у серпні подорожчали водопостачання, водовідведення, пальне та пасажирські автоперевезення, тоді як овочі й фрукти суттєво подешевшали.