Торгует ли Трамп будущим технологий США?

Большие соглашения по продаже американских наработок в сфере искусственного интеллекта, в частности чипов Nvidia, с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией уже привели к внутреннему напряжению в правительстве США.

Среди ключевых опасений возможно снижение техно-геополитического преимущества Америки из-за передачи критически важных технологий за рубеж. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на статью New York Times.

Это происходит на фоне растущей глобальной конкуренции в сфере ИИ, где крупные государства — Китай, США, ЕС, а теперь и страны Персидского залива — соревнуются за лидерство в разработке и внедрении передовых систем . Администрация США существенно ограничивала экспорт графических процессоров Nvidia серий A100 и H100 в КНР, ссылаясь на риски военного использования искусственного интеллекта и укрепления оборонных способностей соперника.

На этом фоне соглашение с ОАЭ выглядит парадоксальным. Передача сотен тысяч мощных чипов, являющихся основой для тренировки больших языковых моделей (LLM) и обработки данных на уровне, необходимом для государственного ИИ, вызывает вопрос: не теряет ли США монополию на "нефть XXI века" — вычислительные мощности?

Важно понимать, что компания G42 – главный получатель чипов в Эмиратах – уже неоднократно попадала в поле зрения американских разведывательных структур. Ее связи с Китаем, в частности сотрудничество с китайскими поставщиками облачных сервисов и исследовательскими институтами, вызвали обеспокоенность по поводу вероятного реэкспорта технологий или утечки данных.

Впрочем, администрация Трампа аргументирует свою позицию прагматическими соображениями: присутствие американских компаний в стратегических регионах, таких как Ближний Восток позволяет сдерживать китайское влияние, обеспечить новые рынки для США и консолидировать союзников в новой технологической архитектуре мира. Также, по замыслу, дата-центр в Абу-Даби позволит американским облачным гигантам обслуживать клиентов из Европы, Африки и Азии с меньшими задержками, обходя ограничение локального хранения данных в некоторых юрисдикциях.

Однако критики предостерегают: такая стратегия может обернуться против самих США. Расширение технологического суверенитета третьих стран, даже союзников, в сфере ИИ способно привести к возникновению новых центров влияния, в частности, в Эмиратах, Саудовской Аравии и Индии. Все эти страны активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру, создавая "национальные модели" искусственного интеллекта и стремясь стать независимыми от американских платформ.

Поэтому на фоне геополитической борьбы за контроль над технологической эволюцией, такие соглашения заставляют задавать вопросы: обеспечивает ли Америка свое лидерство или постепенно передает рычаги силы другим игрокам в обмен на краткосрочные выгоды?