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Торгует ли Трамп будущим технологий США?

Создано автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Создано автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Большие соглашения по продаже американских наработок в сфере искусственного интеллекта, в частности чипов Nvidia, с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией уже привели к внутреннему напряжению в правительстве США.

Среди ключевых опасений возможно снижение техно-геополитического преимущества Америки из-за передачи критически важных технологий за рубеж. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на статью New York Times.

Это происходит на фоне растущей глобальной конкуренции в сфере ИИ, где крупные государства — Китай, США, ЕС, а теперь и страны Персидского залива — соревнуются за лидерство в разработке и внедрении передовых систем . Администрация США существенно ограничивала экспорт графических процессоров Nvidia серий A100 и H100 в КНР, ссылаясь на риски военного использования искусственного интеллекта и укрепления оборонных способностей соперника.

На этом фоне соглашение с ОАЭ выглядит парадоксальным. Передача сотен тысяч мощных чипов, являющихся основой для тренировки больших языковых моделей (LLM) и обработки данных на уровне, необходимом для государственного ИИ, вызывает вопрос: не теряет ли США монополию на "нефть XXI века" — вычислительные мощности?

Важно понимать, что компания G42 – главный получатель чипов в Эмиратах – уже неоднократно попадала в поле зрения американских разведывательных структур. Ее связи с Китаем, в частности сотрудничество с китайскими поставщиками облачных сервисов и исследовательскими институтами, вызвали обеспокоенность по поводу вероятного реэкспорта технологий или утечки данных.

Впрочем, администрация Трампа аргументирует свою позицию прагматическими соображениями: присутствие американских компаний в стратегических регионах, таких как Ближний Восток позволяет сдерживать китайское влияние, обеспечить новые рынки для США и консолидировать союзников в новой технологической архитектуре мира. Также, по замыслу, дата-центр в Абу-Даби позволит американским облачным гигантам обслуживать клиентов из Европы, Африки и Азии с меньшими задержками, обходя ограничение локального хранения данных в некоторых юрисдикциях.

Однако критики предостерегают: такая стратегия может обернуться против самих СШАРасширение технологического суверенитета третьих стран, даже союзников, в сфере ИИ способно привести к возникновению новых центров влияния, в частности, в Эмиратах, Саудовской Аравии и Индии. Все эти страны активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру, создавая "национальные модели" искусственного интеллекта и стремясь стать независимыми от американских платформ.

Поэтому на фоне геополитической борьбы за контроль над технологической эволюцией, такие соглашения заставляют задавать вопросы: обеспечивает ли Америка свое лидерство или постепенно передает рычаги силы другим игрокам в обмен на краткосрочные выгоды?

Автор:
Кейт Щеглова