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Чи торгує Трамп майбутнім технологій США?

Створено автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Створено автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Великі угоди з продажу американських напрацювань у сфері штучного інтелекту, зокрема чипів Nvidia, до Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже спричинили внутрішню напругу в уряді США. 

Серед ключових побоювань — можливе зниження техно-геополітичної переваги Америки через передачу критично важливих технологій за кордон. Про це пише Delo.ua з посиланням на статтю New York Times.

Це відбувається на тлі зростаючої глобальної конкуренції у сфері ШІ, де великі держави — Китай, США, ЄС, а тепер і країни Перської затоки — змагаються за лідерство у розробці та впровадженні передових систем. Вашингтон раніше активно просував політику технологічного націоналізму, посилюючи контроль над експортом передових чипів і обладнання до таких країн, як Китай, Росія та Іран. Наприклад, з 2022 року включно по цей рік адміністрація США суттєво обмежувала експорт графічних процесорів Nvidia серій A100 і H100 до КНР, посилаючись на ризики військового використання штучного інтелекту та зміцнення оборонних спроможностей суперника.

На цьому тлі угода з ОАЕ виглядає парадоксальною. Передача сотень тисяч потужних чипів, що є основою для тренування великих мовних моделей (LLM) та обробки даних на рівні, необхідному для державного ШІ, викликає запитання: чи не втрачає США монополію на "нафту XXI століття" — обчислювальні потужності?

Важливо розуміти, що компанія G42 — головний отримувач чипів у Еміратах — вже неодноразово потрапляла в поле зору американських розвідувальних структур. Її зв’язки з Китаєм, зокрема співпраця з китайськими постачальниками хмарних сервісів і дослідницькими інститутами, викликали занепокоєння щодо ймовірного реекспорту технологій або витоку даних.

Втім, адміністрація Трампа аргументує свою позицію прагматичними міркуваннями: присутність американських компаній у стратегічних регіонах, таких як Близький Схід, дозволяє стримувати китайський вплив, забезпечити нові ринки для США та консолідувати союзників у новій технологічній архітектурі світу. Також, за задумом, дата-центр в Абу-Дабі дозволить американським хмарним гігантам обслуговувати клієнтів з Європи, Африки та Азії з меншими затримками, обходячи обмеження локального зберігання даних у деяких юрисдикціях.

Однак критики застерігають: така стратегія може обернутися проти самих США. Розширення технологічного суверенітету третіх країн, навіть союзників, у сфері ШІ здатне призвести до виникнення нових центрів впливу, зокрема в Еміратах, Саудівській Аравії та Індії. Всі ці країни активно інвестують у ШІ-інфраструктуру, створюючи "національні моделі" штучного інтелекту й прагнучи стати незалежними від американських платформ.

Тож на тлі геополітичної боротьби за контроль над технологічною еволюцією, угоди на кшталт цієї змушують ставити запитання: чи забезпечує Америка своє лідерство, чи поступово передає важелі сили іншим гравцям в обмін на короткострокові вигоди?

Автор:
Кейт Щеглова