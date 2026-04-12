TotalEnergies и Saudi Aramco остановили НПЗ в Саудовской Аравии из-за атак

Производство на нефтеперерабатывающем заводе Satorp в Саудовской Аравии, принадлежащем TotalEnergies и Saudi Aramco, было остановлено после повреждений, нанесенных в результате атак на этой неделе.

По данным компании TotalEnergies, во время атаки была повреждена одна из двух технологических линий предприятия. В результате работа завода приостановлена как мера пресечения, в настоящее время продолжается оценка масштаба повреждений.

Satorp является совместным проектом французской TotalEnergies и государственной компании Saudi Aramco.

На фоне эскалации конфликта с Ираном атакам также подверглись другие нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии, в частности в Рас-Тануре, Янбу и Эр-Рияде.

В то же время в регионе Персидского залива сохраняется высокое напряжение: под удары США и Израиля попали отдельные иранские нефтяные активы, включая нефтеперерабатывающие предприятия.

Отдельно отмечается, что государства региона активизируют дипломатические усилия по сдерживанию эскалации. В частности, премьер-министр Великобритании посетил Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию, а также провел переговоры с президентом ОАЭ Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном.

В ходе визита было отмечено необходимость обеспечения стабильной работы ключевых морских маршрутов, в частности полного функционирования Ормузского пролива, а также поддержки региональной энергетической безопасности.

Напомним, в марте Saudi Aramco возобновил работу завода Ras Tanura. Крупнейший НПЗ мощностью 550 тысяч баррелей был закрыт после удара иранского дрона 2 марта.