Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,64

43,47

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

TotalEnergies та Saudi Aramco зупинили НПЗ у Саудівській Аравії через атаки

Виробництво на нафтопереробному заводі Satorp у Саудівській Аравії, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після пошкоджень, завданих внаслідок атак цього тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними компанії TotalEnergies, під час атаки було пошкоджено одну з двох технологічних ліній підприємства. У результаті роботу заводу призупинено як запобіжний захід, наразі триває оцінка масштабу пошкоджень.

Satorp є спільним проєктом французької TotalEnergies та саудівської державної компанії Saudi Aramco.

На тлі ескалації конфлікту з Іраном атакам також зазнали інші нафтопереробні об’єкти в Саудівській Аравії, зокрема в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.

Водночас у регіоні Перської затоки зберігається висока напруга: під удари США та Ізраїлю потрапили окремі іранські нафтові активи, включно з нафтопереробними підприємствами.

Окремо зазначається, що держави регіону активізують дипломатичні зусилля для стримування ескалації. Зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії відвідав Катар, Бахрейн та Саудівську Аравію, а також провів переговори з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном.

У ході візиту було наголошено на необхідності забезпечення стабільної роботи ключових морських маршрутів, зокрема повного функціонування Ормузької протоки, а також підтримки регіональної енергетичної безпеки.

Нагадаємо, у березні Saudi Aramco відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.

Автор:
Тетяна Гойденко