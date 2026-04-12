TotalEnergies та Saudi Aramco зупинили НПЗ у Саудівській Аравії через атаки

Виробництво на нафтопереробному заводі Satorp у Саудівській Аравії, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після пошкоджень, завданих внаслідок атак цього тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними компанії TotalEnergies, під час атаки було пошкоджено одну з двох технологічних ліній підприємства. У результаті роботу заводу призупинено як запобіжний захід, наразі триває оцінка масштабу пошкоджень.

Satorp є спільним проєктом французької TotalEnergies та саудівської державної компанії Saudi Aramco.

На тлі ескалації конфлікту з Іраном атакам також зазнали інші нафтопереробні об’єкти в Саудівській Аравії, зокрема в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.

Водночас у регіоні Перської затоки зберігається висока напруга: під удари США та Ізраїлю потрапили окремі іранські нафтові активи, включно з нафтопереробними підприємствами.

Окремо зазначається, що держави регіону активізують дипломатичні зусилля для стримування ескалації. Зокрема, прем’єр-міністр Великої Британії відвідав Катар, Бахрейн та Саудівську Аравію, а також провів переговори з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном.

У ході візиту було наголошено на необхідності забезпечення стабільної роботи ключових морських маршрутів, зокрема повного функціонування Ормузької протоки, а також підтримки регіональної енергетичної безпеки.

Нагадаємо, у березні Saudi Aramco відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.