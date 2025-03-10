Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Наличный курс:

USD

41,38

41,28

EUR

44,95

44,75

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Товарооборот Украины с начала года достиг $17,6 млрд

товарооборот
Украина импортировала товаров на $11,3 млрд. Фото: Depositphotos

В первые два месяца 2025 Украина импортировала товаров на 11,3 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил 6,3 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками товаров в Украину были Китай, Польша и Германия.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $8,6 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2025 года составила 0,49 долл./кг.

Основные страны-поставщики импортных товаров в Украину:

  • Китай — $2,6 млрд,
  • Польша — $1 млрд,
  • Германия — $841 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу — на $714 млн,
  • Испанию — на $464 млн,
  • Италию — на $449 млн.

67% от общего объема импорта товаров составили:

  • машины, оборудование и транспорт — $4,3 млрд: при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $2 млрд: при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 15,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $1,4 млрд: при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,8 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.
Фото 2 — Товарооборот Украины с начала года достиг $17,6 млрд

Наиболее экспортируемые из Украины товары:

  • продовольственные товары — $3,7 млрд;
  • металлы и изделия из них — $624 млн;
  • машины, оборудование и транспорт — $568 млн.

За январь — февраль 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 41,2 млн. грн.

Напомним, что в январе 2025 годаобщий объем товарооборота Украины составил $8,7 млрд. За этот период импорт товаров в Украину составил $5,5 млрд, а экспорт — $3,2 млрд.

Автор:
Татьяна Бессараб