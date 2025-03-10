Товарообіг України від початку року сягнув $17,6 млрд

У перші два місяці 2025 року Україна імпортувала товарів на 11,3 мільярда доларів, тоді як експорт склав 6,3 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками товарів в Україну були Китай, Польща та Німеччина.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що оподаткований імпорт склав $8,6 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2025 року склало 0,49 дол/кг.

Основні країни-постачальники імпортних товарів в Україну:

Китай — $2,6 млрд,

— $2,6 млрд, Польща — $1 млрд,

— $1 млрд, Німеччина — $841 млн.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $714 млн,

— на $714 млн, Іспанії — на $464 млн,

— на $464 млн, Італії — на $449 млн.

67% від загального обсягу імпорту товарів склали:

машини, устаткування та транспорт — $4,3 млрд: при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

— $4,3 млрд: при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів; продукція хімічної промисловості — $2 млрд: при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

— $2 млрд: при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів; паливно-енергетичні — $1,4 млрд: при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,8 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежі.

Найбільш експортовані з України товари:

продовольчі товари — $3,7 млрд ;

метали та вироби з них — $624 млн;

машини, устаткування та транспорт — $568 млн.

За січень - лютий 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 41,2 млн грн.

Нагадаємо, що у січні 2025 року загальний обсяг товарообігу України склав $8,7 млрд. За цей період імпорт товарів до України становив $5,5 млрд, а експорт — $3,2 млрд.