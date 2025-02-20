Трамп добавил пиломатериалы в список товаров, на которые будут введены пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 19 февраля, что объявит о новых пошлинах в течение следующего месяца или раньше. Он отметил, что в список ранее объявленных планов ввести пошлины на автомобили, полупроводники и импортируемые фармацевтические препараты собирается добавить пило- и лесоматериалы.

Об этом сообщило агентство R euters.

"Возможно, в следующем месяце или раньше я объявлю о введении пошлин на автомобили, полупроводники, микросхемы, лекарства, фармацевтические препараты и пиломатериалы, а также некоторые другие товары", — сказал Трамп на конференции в Майами.

В беседе с журналистами американский президент заявил, что думает о введении 25-процентных пошлин на пиломатериалы и лесную продукцию, которая вступит в силу примерно 2 апреля (в то же время и в том же размере ожидается введение пошлин на автомобили).

Он считает, что пошлины принесут Соединенным Штатам большие доходы, однако некоторым странам предложил отсрочку, если они снизят или отменят свои пошлины на американские товары.

С момента возвращения на пост президента США Трамп ввел дополнительный 10% тариф на весь импорт из Китая из-за неспособности КНР остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил на месяц введение двадцатипятипроцентных пошлин на товары из Мексики и на неэнергетический импорт из Канады.

Кроме того, на прошлой неделе он обнародовал планы введения таможенных пошлин для всех стран, которые ввели пошлины на американские товары или установили нетарифные барьеры для ограничения доступа США на свои рынки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается 10 февраля ввести пошлину в размере 25% на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты другими странами, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию.