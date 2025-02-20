Трамп додав пиломатеріали до списку товарів, на які будуть введені мита

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 19 лютого, що оголосить про нові мита протягом наступного місяця або раніше. Він зазначив, що до списку раніше оголошених планів ввести мита на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати, що імпортуються, збирається додати пило- та лісоматеріали.

Про це повідомило агентство Reuters.

"Можливо, наступного місяця або раніше я оголошу про введення мит на автомобілі, напівпровідники, мікросхеми, ліки, фармацевтичні препарати та пиломатеріали, а також деякі інші товари", — сказав Трамп на конференції в Майамі.

У бесіді з журналістами американський президент заявив, що думає про введення 25-відсоткових мит на пиломатеріали і лісову продукцію, яка набуде чинності приблизно 2 квітня (тоді ж очікується введення мит на автомобілі у тому самому розмірі).

Він вважає, що мита принесуть Сполученим Штатам великі доходи, однак деяким країнам запропонував відстрочку, якщо вони зменшать або скасують свої мита на американські товари.

З моменту повернення на пост президента США Трамп запровадив додатковий 10% тариф на весь імпорт із Китаю через нездатність КНР зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць впровадження двадцятип’ятивідсоткові мита на товари з Мексики та на неенергетичний імпорт з Канади.

Крім того, минулого тижня він оприлюднив плани введення мит у відповідь для всіх країн, які ввели мита на американські товари або встановили нетарифні бар'єри для обмеження доступу США на свої ринки.

Раніше, президент США Дональд Трамп повідомив, що збирається 10 лютого запровадити мито у розмірі 25% на всю сталь та алюміній, що поставляються до Сполучених Штатів іншими країнами, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію.