Трамп готовит предложение Путину по поводу редкоземельных минералов в обмен на прекращение войны в Украине — The Telegraph

Трамп, Путин
США могут предоставить России доступ к ресурсам Аляски и Украины в обмен на мир / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп планирует на встрече с Владимиром Путиным в пятницу в Анкоридже предложить целый ряд экономических стимулов, чтобы побудить российского лидера согласиться на прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что среди предложений — доступ Москвы к редкоземельным минералам, в том числе на находящихся под оккупацией территориях Украины, а также открытие природных ресурсов Аляски.

По данным издания, США рассматривают отмену части санкций против российской авиационной промышленности и предоставление России возможности использовать природные ресурсы в Беринговом проливе, который отделяет Аляску от России лишь тремя милями и имеет значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая 13% мировых запасов нефти.

Отдельно обсуждается соглашение, которое позволит России получить доступ к месторождениям лития на оккупированных украинских территориях. По оценкам, Украина владеет около 10% мировых запасов этого стратегического металла, используемого в производстве аккумуляторов.

Вице-премьер-министр США по финансам Скотт Бессент работает над пакетом экономических компромиссов, которые могут ускорить заключение соглашения о прекращении огня. Сам Трамп заявил, что если первая встреча с Путиным пройдет успешно, он инициирует вторую уже при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии параллельно прорабатывают план гарантий безопасности для Украины и возможность развертывания миротворческих сил, как только будет заключено соглашение о прекращении огня.

Добавим, Трамп заявил, что рассчитывает на "хорошую" встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. По его словам, после переговоров он намерен организовать встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор:
Татьяна Гойденко