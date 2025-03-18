Россия предлагает США совместно добывать редкоземельные металлы

Российский фонд национального благосостояния планирует разрабатывать месторождения редкоземельных элементов в стране и заинтересован в сотрудничестве с американскими компаниями.

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Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет Reuters.

Следует отметить, что Кирилл Дмитриев, также занимающий должность уполномоченного президента Владимира Путина по международному экономическому сотрудничеству, принимал участие в переговорах с представителями США в Саудовской Аравии в феврале. В ходе встречи он сосредотачивался на обсуждении экономических вопросов.

О предложении России

Редкоземельные металлы и другие критически важные металлы, используемые в высокотехнологичных отраслях, стали предметом глобального внимания в последнее время из-за усилий президента США Дональда Трампа, направленных на противодействие доминированию Китая в этом секторе.

Владимир Путин предложил Соединенным Штатам возможность совместного исследования российских месторождений редкоземельных металлов в рамках предстоящего экономического соглашения.

"Запасы редкоземельных металлов в России в несколько раз превышают украинские, и мы рассматриваем ряд российских месторождений", – сказал Дмитриев.

О запасах ископаемых в России

По данным Геологической службы США (USGS), Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии. USGS оценивает общие запасы России в 3,8 млн. метрических тонн.

Российские оценки общих запасов редкоземельных элементов выше.

Согласно данным Минприроды, по состоянию на 1 января 2023 года в России есть запасы 15 редкоземельных металлов общей суммой 28,7 млн ​​тонн. Из них 3,8 млн. тонн находятся в разработке или готовы к разработке.

О редкоземельных металлах в Украине

Напомним, что 3 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. Позже Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина, в обмен на доступ к своим ресурсам, требует усиленных гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.