Росія пропонує США спільно добувати рідкісноземельні метали

Російський фонд національного добробуту планує розробляти родовища рідкоземельних елементів у країні та зацікавлений у співпраці з американськими компаніями.

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Про це заявив генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, пише Reuters.

Слід зауважити, що Кирило Дмитрієв, який також обіймає посаду уповноваженого президента Володимира Путіна з міжнародного економічного співробітництва, брав участь у переговорах із представниками США в Саудівській Аравії у лютому. Під час зустрічі він зосереджувався на обговоренні економічних питань.

Про пропозицію Росії

Рідкоземельні метали та інші критично важливі метали, які використовуються у високотехнологічних галузях, стали предметом глобальної уваги останнім часом через зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на протидію домінуванню Китаю в цьому секторі.

Володимир Путін запропонував Сполученим Штатам можливість спільного дослідження російських родовищ рідкісноземельних металів у рамках майбутньої економічної угоди.

"Запаси рідкісноземельних металів у Росії в кілька разів перевищують українські, і ми розглядаємо низку російських родовищ", - сказав Дмитрієв.

Про запаси копалин у Росії

За даними Геологічної служби США (USGS), Росія займає п’яте місце в світі за запасами рідкісноземельних металів після Китаю, Бразилії, Індії та Австралії. USGS оцінює загальні запаси Росії в 3,8 млн метричних тонн.

Російські оцінки загальних запасів рідкоземельних елементів вищі.

Згідно з даними Мінприроди, станом на 1 січня 2023 року в Росії є запаси 15 рідкісноземельних металів загальною сумою 28,7 млн ​​тонн. З них 3,8 млн тонн знаходяться в розробці або готові до розробки.

Про рідкісноземельні метали в Україні

Нагадаємо, що 3 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на допомогу США. Пізніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів вимагає посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.