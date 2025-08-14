Трамп готує пропозицію Путіну щодо рідкісноземельних мінералів в обмін на припинення війни в Україні – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп планує на зустрічі з Володимиром Путіним у п’ятницю в Анкориджі запропонувати низку економічних стимулів, щоб спонукати російського лідера погодитися на припинення війни в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що серед пропозицій — доступ Москви до рідкісноземельних мінералів, зокрема на територіях України, які перебувають під окупацією, а також відкриття природних ресурсів Аляски.

За даними видання, США розглядають скасування частини санкцій проти російської авіаційної промисловості та надання Росії можливості використовувати природні ресурси в Беринговій протоці, яка відділяє Аляску від Росії лише трьома милями і має значні нерозвідані запаси нафти й газу, включно з 13% світових запасів нафти.

Окремо обговорюється угода, яка дозволить Росії отримати доступ до родовищ літію на окупованих українських територіях. За оцінками, Україна володіє близько 10% світових запасів цього стратегічного металу, що використовується у виробництві акумуляторів.

Віцепрем’єр-міністр США з фінансів Скотт Бессент працює над пакетом економічних компромісів, які можуть пришвидшити укладення угоди про припинення вогню. Сам Трамп заявив, що якщо перша зустріч з Путіним пройде успішно, він ініціює другу — вже за участі президента України Володимира Зеленського.

Лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини паралельно опрацьовують план гарантій безпеки для України та можливість розгортання миротворчих сил, щойно буде укладено угоду про припинення вогню.

Додамо, Трамп заявив, що розраховує на “хорошу” зустріч з російським лідером Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. За його словами, після цих переговорів він має намір організувати зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.