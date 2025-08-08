Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – Белый дом

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Sky News.

Место проведения встречи еще не определено, но среди возможных вариантов обсуждается ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим (Италия). Последующие детали и логистика саммита остаются невыясненными.

Чиновник также отметил, что неизвестно, будет ли к встрече привлечен президент Украины Владимир Зеленский.

По словам источника, российская сторона передала перечень требований потенциального прекращения огня. В настоящее время Вашингтон пытается получить согласие от украинских и европейских союзников.

В то же время Украина неоднократно отмечала, что не уступит ни одну территорию, незаконно аннексированную Россией.

Белый дом готовит трехсторонние переговоры

В Белом доме готовится возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Как заявил Трамп, для проведения личных переговоров с ним Путину не обязательно соглашаться на встречу с Зеленским.

Представитель Белого дома Каролайн Ливитт сообщила, что Трамп открыт к переговорам с лидерами обеих стран. По ее словам, российская сторона выразила желание встретиться с президентом США, и он хотел бы пообщаться как с Путиным, так и с Зеленским, стремясь к скорейшему завершению войны. Сейчас администрация работает над деталями возможных встреч, которые будут обнародованы позже.

Пропагандистские СМИ сообщают, что Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Также он заявил, что заинтересованность в его встрече с Трампом была проявлена с обеих сторон. По словам главы Кремля, у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин отметил, что она возможна, но для этого должны быть созданы определенные условия и пока до этого далеко.

В то же время сам Трамп предполагает "большую вероятность" личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, но не уточнил, когда могут состояться переговоры.

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.