Трамп та Путін можуть зустрітися вже наступного тижня - Білий дім

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Sky News.

Місце проведення зустрічі ще не визначено, але серед можливих варіантів обговорюють ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим (Італія). Подальші деталі та логістика саміту залишаються нез'ясованими.

Чиновник також зазначив, що наразі невідомо, чи буде до зустрічі залучений президент України Володимир Зеленський.

За словами джерела, російська сторона передала перелік вимог щодо потенційного припинення вогню. Зараз Вашингтон намагається отримати згоду від українських та європейських союзників.

Водночас Україна неодноразово наголошувала, що не поступиться жодною територією, незаконно анексованою Росією.

Білий дім готує тристоронні переговори

У Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

Як заявив Трамп, для проведення особистих перемовин з ним Путіну не обов’язково погоджуватися на зустріч із Зеленським.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт повідомила, що Трамп відкритий до переговорів із лідерами обох країн. За її словами, російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США, і він хотів би поспілкуватися як із Путіним, так і з Зеленським, прагнучи якнайшвидшого завершення війни. Наразі адміністрація працює над деталями можливих зустрічей, які оприлюднять пізніше.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Путін назвав ОАЕ одним із відповідних місць для його зустрічі з Трампом. Також він заявив, що зацікавленість у його зустрічі з Трампом була виявлена з обох сторін. За словами очільника Кремля, Росія має багато друзів, які готові допомогти організувати його зустріч з Трампом.

Стосовно зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Путін зазначив, що вона можлива, але для цього мають бути створені певні умови і поки до цього далеко.

Водночас сам Трамп заявив про "велику ймовірність" особистої зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори.

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.