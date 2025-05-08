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Трамп может объявить о торговом соглашении с Великобританией — NYT

Дональд Трамп
Трамп анонсирует торговое соглашение с Великобританией / Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о торговом соглашении с Великобританией. Договоренность стала бы положительным знаком для обоих правительств, стремившихся к соглашению еще с первого срока президента Трампа.

Об этом пишет The New York Times.

Объявление о новом соглашении ожидается в четверг, 8 мая, после того, как Трамп анонсировал пресс-конференцию в Овальном кабинете, намекнув на "большое торговое соглашение" в социальных сетях.

"Завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция, посвященная крупному торговому соглашению с представителями большой и достопочтенной страны. Первая из многих!" – написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Фото 2 — Трамп может объявить о торговом соглашении с Великобританией — NYT

Подробности сделки пока не ясны. Обе страны обсудили снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также упразднение британских налогов на американские технологические компании. При этом не уточняется, идет ли об окончательном заключении соглашения или только о рамочном документе для дальнейших переговоров.

Великобритания подпадает под действие 25% тарифа на импорт стали, алюминия и автомобилей, введенного Трампом, который британская сторона пытается отменить. Кроме того, в рамках общего глобального тарифа на уровне 10% Британия не получила дополнительных "взаимных" тарифов, поскольку импортирует из США больше, чем экспортирует.

Как пишет NYT, Трамп демонстрирует заинтересованность в заключении ряда торговых соглашений, в том числе с Индией, Израилем, Южной Кореей, Японией и Вьетнамом. Вместе с тем он заявляет, что США не обязаны подписывать такие соглашения, в то время как другие страны нуждаются в них больше.

Напомним, Великобритания и Индия заключили торговое соглашение, которое облегчит британским компаниям экспорт виски, автомобилей и других товаров в Индию, а также снизит налоги на экспорт индийской одежды и обуви.

Автор:
Татьяна Бессараб