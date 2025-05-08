Трамп може оголосити про торговельну угоду з Великою Британією – NYT

Президент США Дональд Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Великою Британією. Домовленість стала б позитивним знаком для обох урядів, які прагнули угоди ще з першого терміну президента Трампа.

Про це пише The New York Times.

Оголошення про нову угоду очікується в четвер, 8 травня, після того, як Трамп анонсував пресконференцію в Овальному кабінеті, натякнувши на "велику торговельну угоду" в соціальних мережах.

"Завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція, присвячена великій торговельній угоді з представниками великої і високоповажної країни. Перша з багатьох!" - написав Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

Подробиці угоди поки що не зрозумілі. Обидві країни обговорили зниження британських мит на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків на американські технологічні компанії. При цьому не уточнюється, чи йдеться про остаточне укладення угоди, чи лише про рамковий документ для подальших переговорів.

Велика Британія підпадає під дію 25% тарифу на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, запровадженого Трампом, який британська сторона намагається скасувати. Крім того, у рамках загального глобального тарифу на рівні 10%, Британія не отримала додаткових "взаємних" тарифів, оскільки імпортує зі США більше, ніж експортує.

Як пише NYT, Трамп демонструє зацікавленість в укладенні низки торговельних угод, зокрема з Індією, Ізраїлем, Південною Кореєю, Японією та В’єтнамом. Разом з тим він заявляє, що США не зобов’язані підписувати такі угоди, тоді як інші країни потребують їх більше.

Нагадаємо, Великобританія та Індія уклали торговельну угоду, яка полегшить британським компаніям експорт віскі, автомобілів та інших товарів до Індії, а також знизить податки на експорт індійського одягу та взуття.