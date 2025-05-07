Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,15

EUR

46,96

--0,22

Готівковий курс:

USD

41,40

41,30

EUR

47,30

47,12

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду після трьох років переговорів: про що домовились сторони

рукостискання
Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду. / Freepik

Великобританія та Індія уклали торговельну угоду, яка полегшить британським компаніям експорт віскі, автомобілів та інших товарів до Індії, а також знизить податки на експорт індійського одягу та взуття.

Про це повідомляє ВВС.

Угода, на досягнення якої пішла три роки, за словами британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, сприятиме зростанню економіки та "принесе користь британському народу та бізнесу".

У 2024 році обсяг торгівлі між Великою Британією та Індією склав 42,6 млрд фунтів стерлінгів, а завдяки новій угоді до 2040 року обсяг торгівлі збільшиться ще на 25,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

У свою чергу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав цю угоду "історичною віхою", "амбітною та взаємовигідною". Він наголосив, що нова угода допоможе "стимулювати торгівлю, інвестиції, зростання, створення робочих місць та інновації в економіках обох країн".

Передбачається, що такі товари, як одяг, взуття, автомобілі, продукти харчування, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння обкладатимуться нижчими митами. Зокрема, мита у розмірі 100% на більш дорогі автомобілі, вироблені у Великій Британії та експортовані до Індії, знизяться до 10% за умови обмеження квотами загальної кількості. Мита на британські джин і віскі, які раніше були каменем спотикання в переговорах, будуть знижені вдвічі до 75%, а в наступні роки набудуть чинності подальші зниження.

Крім того, деякі індійські та британські працівники отримають трирічне звільнення від виплат із соціального забезпечення. Індійський уряд назвав це "безпрецедентним досягненням".

Нагадаємо, у квітні Велика Британія опублікувала 400-сторінковий список восьми тисяч категорій американських товарів, які вона може включити в будь-який можливий тариф у відповідь на мита президента Дональда Трампа на британський імпорт.

Автор:
Тетяна Ковальчук