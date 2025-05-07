Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду після трьох років переговорів: про що домовились сторони

Великобританія та Індія уклали торговельну угоду, яка полегшить британським компаніям експорт віскі, автомобілів та інших товарів до Індії, а також знизить податки на експорт індійського одягу та взуття.

Про це повідомляє ВВС.

Угода, на досягнення якої пішла три роки, за словами британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, сприятиме зростанню економіки та "принесе користь британському народу та бізнесу".

У 2024 році обсяг торгівлі між Великою Британією та Індією склав 42,6 млрд фунтів стерлінгів, а завдяки новій угоді до 2040 року обсяг торгівлі збільшиться ще на 25,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

У свою чергу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав цю угоду "історичною віхою", "амбітною та взаємовигідною". Він наголосив, що нова угода допоможе "стимулювати торгівлю, інвестиції, зростання, створення робочих місць та інновації в економіках обох країн".

Передбачається, що такі товари, як одяг, взуття, автомобілі, продукти харчування, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння обкладатимуться нижчими митами. Зокрема, мита у розмірі 100% на більш дорогі автомобілі, вироблені у Великій Британії та експортовані до Індії, знизяться до 10% за умови обмеження квотами загальної кількості. Мита на британські джин і віскі, які раніше були каменем спотикання в переговорах, будуть знижені вдвічі до 75%, а в наступні роки набудуть чинності подальші зниження.

Крім того, деякі індійські та британські працівники отримають трирічне звільнення від виплат із соціального забезпечення. Індійський уряд назвав це "безпрецедентним досягненням".

Нагадаємо, у квітні Велика Британія опублікувала 400-сторінковий список восьми тисяч категорій американських товарів, які вона може включити в будь-який можливий тариф у відповідь на мита президента Дональда Трампа на британський імпорт.