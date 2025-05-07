Великобритания и Индия заключили торговое соглашение после трех лет переговоров: о чем договорились стороны

Великобритания и Индия заключили торговое соглашение, которое облегчит британским компаниям экспорт виски, автомобилей и других товаров в Индию, а также снизит налоги на экспорт индийской одежды и обуви.

Об этом сообщает BBC.

Соглашение, на достижение которого ушло три года, по словам британского премьер-министра Кира Стармера, будет способствовать росту экономики и "принесет пользу британскому народу и бизнесу".

В 2024 году объем торговли между Великобританией и Индией составил 42,6 млрд фунтов стерлингов, а благодаря новому соглашению к 2040 году объем торговли увеличится еще на 25,5 млрд фунтов стерлингов в год.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это соглашение "исторической вехой", "амбициозной и взаимовыгодной". Он подчеркнул, что новое соглашение поможет "стимулировать торговлю, инвестиции, рост, создание рабочих мест и инновации в экономиках обеих стран".

Предполагается, что такие товары, как одежда, обувь, автомобили, продукты питания, ювелирные изделия и драгоценные камни будут облагаться более низкими пошлинами. В частности, пошлины в размере 100% на более дорогие автомобили, произведенные в Великобритании и экспортируемые в Индию, снизятся до 10% при ограничении квотами общего количества. Пошлины на британские джин и виски, ранее бывшие камнем преткновения в переговорах, будут снижены вдвое до 75%, а в последующие годы вступят в силу дальнейшие снижения.

Кроме того, некоторые индийские и британские работники получат трехлетнее освобождение от выплат социального обеспечения. Индийское правительство назвало это "беспрецедентным достижением".

Напомним, в апреле Большая Британия опубликовала 400-страничный список восьми тысяч категорий американских товаров, которые она может включить в любой возможный тариф в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на британский импорт.