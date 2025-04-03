Великобритания составила список 8 тысяч товаров из США, которые могут пострадать от ответных пошлин

Великобритания опубликовала 400-страничный список восьми тысяч категорий американских товаров, которые она может включить в любой возможный тариф в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на британский импорт.

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Об этом сообщает агентство R euters

"Индикативный длинный список" товаров включают разные товары : от биноклей и бурбона до автомобильных деталей и сыра. В список вошли бензиновые, дизельные и электрические легковые автомобили и продукты питания, включая мясо и рыбу.

При этом в ряд Великобритании подчеркнул, что не все товары из списка будут подлежать любым предстоящим пошлинам.

Отмечается, что страна приняла "хладнокровный" подход к 10-процентным пошлинам Трампа, самым низким среди масштабных пошлин, введенных в десятках других стран, вместо того, чтобы последовать примеру Европейского союза и других экономик и немедленно пригрозить ответными мерами.

Список из 8000 категорий товаров, опубликованный правительством, на которые могут быть наложены будущие пошлины, включает около 27% британского импорта товаров американского происхождения. В течение четырех недель будут продолжаться консультации с предприятиями страны .

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джонатан Рейнольдс заявил, что его приоритетом является достижение соглашения с США и правительство должно рассмотреть все варианты.

"Переговоры с США и дальше будут отражать нашу задачу по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес с обеих сторон Атлантики", — заявил Рейнольдс.

Он отметил, что консультации, которые продлятся до 1 мая, будут приостановлены и любые меры будут отменены, если две страны придут к согласию.

Напомним, 3 апреля китайский юань упал до самого низкого уровня за последние семь недель, а фондовые рынки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп представил широкий набор взаимных пошлин, особенно обременительных для Китая и его основных торговых партнеров.