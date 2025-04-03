Велика Британія склала список 8 тисяч товарів зі США, які можуть постраждати від мит у відповідь

Великобританія опублікувала 400-сторінковий список восьми тисяч категорій американських товарів, які вона може включити в будь-який можливий тариф у відповідь на мита президента Дональда Трампа на британський імпорт.

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Про це повідомляє агентство Reuters

"Індикативний довгий список" товарів включає різні товари: від біноклів та бурбону до автомобільних деталей та сиру. До списку також увійшли бензинові, дизельні та електричні легкові автомобілі та продукти харчування, включаючи м'ясо та рибу.

При цьому, уряд Великої Британії підкреслив, що не всі товари зі списку підлягатимуть будь-яким майбутнім митам.

Зазначається, що країна прийняла "холоднокровний" підхід до 10-відсоткових мит Трампа, найнижчих серед масштабних мит, введених у десятках інших країн, замість того, щоб наслідувати приклад Європейського союзу та інших економік і негайно пригрозити заходами у відповідь.

Список з 8000 категорій товарів, опублікований урядом, на які можуть бути накладені майбутні мита, охоплює близько 27% британського імпорту товарів американського походження. Впродовж чотирьох тижнів триватимуть консультаціії із підприємствами країни.

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Джонатан Рейнольдс заявив, що його пріоритетом є досягнення угоди зі США і уряд має розглянути всі варіанти.

"Переговори зі США і надалі відображатимуть наше завдання щодо забезпечення економічної стабільності, оскільки ми наполягаємо на торгових відносинах, які підтримують бізнес по обидва боки Атлантики", - заявив Рейнольдс.

Він зазначив, що консультації, які триватимуть до 1 травня, будуть призупинені і будь-які заходи будуть скасовані, якщо дві країни дійдуть згоди.

Нагадаємо, 3 квітня китайський юань впав до найнижчого рівня за останні сім тижнів, а фондові ринки обвалилися після того, як президент США Дональд Трамп представив широкий набір взаємних мит, які особливо обтяжливі для Китаю та його основних торгових партнерів.