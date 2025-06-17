Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России: что говорит

Трамп заявил, что не спешит с введением новых санкций против России, поскольку ожидает, будет ли достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил на пресс-конференции на полях саммита лидеров G7 в Канаде, передает "Общественное".

Главу Белого дома спросили, поддерживает ли он призыв европейских лидеров к новым антироссийским ограничениям, на что он отметил, что Европа "говорит об этом, но еще ничего не сделала".

А на вопрос о том, что США сами не вводят санкции против РФ, Трамп ответил, что "ждет, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение".

Также Трамп отметил, что санкции обходятся США слишком дорого: речь идет о "миллиардах долларов", и это "не просто подписание бумаги, а серьезные финансовые расходы".

"Когда я вводю санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто. Это не улица с односторонним движением", — подчеркнул Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.