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Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти Росії: що каже

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Трамп заявив, що не поспішає із запровадженням нових санкцій проти Росії, оскільки очікує, чи буде досягнуто згоди про припинення війни в Україні.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив на пресконференції на полях саміту лідерів G7 у Канаді, передає "Суспільне".

Очільника Білого дому запитали, чи підтримує він заклик європейських лідерів до нових антиросійських обмежень, на що він зазначив, що Європа "говорить про це, але ще нічого не зробила".

А на запитання про те, що США самі не вводять санкції проти РФ, Трамп відповів, що "чекає, щоб побачити, чи буде підписано угоду".

Також Трамп зазначив, що санкції обходяться США занадто дорого: йдеться про "мільярди доларів", і це "не просто підписання паперу, а серйозні фінансові витрати".

"Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", — підкреслив Трамп.

Трамп неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.

Автор:
Світлана Манько