ЄС планує накласти санкції на китайські банки за допомогу Росії

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох китайських банків за сприяння Росії в обході чинних торговельних обмежень блоку.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, з якими ознайомилось видання.

Китайські банки потраплять під санкції

Зазначається, що відповідно до запропонованих санкцій, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними банками, які розташовані поблизу китайсько-російського кордону.

Наразі у Bloomberg не називають ці банки, оскільки санкції ще не були офіційно оприлюднені.

В одному з документів зазначається, що банки додадуть до списку фінустанов, які, як стверджується, допомагали Росії, опрацьовуючи транзакції або надаючи експортне фінансування для торговельних операцій», що дозволяють РФ обходити санкції ЄС.

Деякі банки зі списку також надавали "послуги з обігу криптоактивів", які допомагають Москві ухилятися від санкцій.

Окрім цього, до нового пакета можуть потрапити кілька китайських компаній, які вже перебувають під санкціями ЄС.

Китай звинуватив ЄС у "подвійних стандартах"

Європейський Союз 20 травня затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Під санкції потрапили компанії не тільки з РФ, а й з Китаю, Туреччини, ОАЕ. Вони допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет.

Китай у відповідь на санкції проти китайських фірм закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів", адже більшість країн Європи продовжують торгівлю з Росією.

В Пекіні наголосили, що вживатимуть заходів, необхідних для захисту своїх законних прав та інтересів.