ЕС планирует наложить санкции на китайские банки за помощь России

Европейский Союз предложил ввести санкции против двух китайских банков при содействии России в обходе действующих ограничений торговых блока.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Китайские банки попадут под санкции

Отмечается, что согласно предложенным санкциям, финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить какие-либо операции с двумя региональными банками, расположенными вблизи китайско-российской границы.

Пока в Bloomberg не называют эти банки, поскольку санкции еще не были официально обнародованы.

В одном из документов отмечается, что банки добавят в список финучреждений, которые, как утверждается, помогали России, прорабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций», позволяющих РФ обходить санкции ЕС.

Некоторые банки из списка также предоставляли "услуги по обороту криптоактивов", которые помогают Москве уклоняться от санкций.

Кроме этого, в новый пакет могут попасть несколько китайских компаний, уже находящихся под санкциями ЕС.

Китай обвинил ЕС в "двойных стандартах"

Европейский Союз 20 мая утвердил 17-й пакет санкций против России.

Под санкции попали компании не только из РФ, но и из Китая, Турции, ОАЭ. Они помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет.

Китай в ответ на санкции против китайских фирм призвал ЕС отказаться от двойных стандартов, ведь большинство стран Европы продолжают торговлю с Россией.

В Пекине подчеркнули, что будут принимать меры, необходимые для защиты своих законных прав и интересов.