Трамп ограничил въезд в США граждан еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп подписал закон, еще больше усиливающий ограничения на въезд иностранцев в Соединенные Штаты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте Белого дома.

Отмечается, что ограничения касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии.

Кроме того, запрет распространяется на владельцев документов, выданных Палестинской автономией.

Также расширен перечень стран, гражданам которых вводятся частичные ограничения на въезд. В него попали 15 государств: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

Администрация Трампа заявила, что в этих странах распространена коррупция, а у жителей есть поддельные документы.

"США должны проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграции, чтобы выявить еще до въезда или допуска в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые намерены нанести ущерб американцам или нашим национальным интересам", - говорится в сообщении Белого дома.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полного ограничения въезда в США граждан 12 стран из-за рисков безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Администрация Белого дома планирует расширить запрет на въезд в страну для граждан тридцати стран.