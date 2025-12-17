Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп ограничил въезд в США граждан еще пяти стран

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал закон, еще больше усиливающий ограничения на въезд иностранцев в Соединенные Штаты.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщили   на сайте Белого дома.

Отмечается, что ограничения касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии.

Кроме того, запрет распространяется на владельцев документов, выданных Палестинской автономией.

Также расширен перечень стран, гражданам которых вводятся частичные ограничения на въезд. В него попали 15 государств: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Кот-д'Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга, Замбия и Зимбабве.

Администрация Трампа заявила, что в этих странах распространена коррупция, а у жителей есть поддельные документы.

"США должны проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграции, чтобы выявить еще до въезда или допуска в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые намерены нанести ущерб американцам или нашим национальным интересам", - говорится в сообщении Белого дома.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о   полного ограничения въезда в США граждан 12 стран   из-за рисков безопасности.

  Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Администрация Белого дома планирует расширить запрет на въезд в страну для граждан тридцати стран.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент