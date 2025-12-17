Трамп обмежив в'їзд до США громадян ще п'яти країн

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який ще більше посилює обмеження на в'їзд іноземців до Сполучених Штатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті Білого дому.

Зазначається, що обмеження стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії.

Крім того, заборона поширюється на власників документів, виданих Палестинською автономією.

Також розширено перелік країн, щодо громадян яких запроваджуються часткові обмеження на в'їзд. До нього потрапили 15 держав: Ангола, Антигуа та Барбуда, Бенін, Кот-д'Івуар, Домініка, Габон, Гамбія, Малаві, Мавританія, Нігерія, Сенегал, Танзанія, Тонга, Замбія та Зімбабве.

Адміністрація Трампа заявила, що у цих країнах поширена корупція, а мешканці мають підроблені документи.

"США повинні проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграції, аби виявити ще до в'їзду або допуску до Сполучених Штатів іноземних громадян, які мають намір завдати шкоди американцям чи нашим національним інтересам", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Адміністрація Білого дому планує розширити заборону на в’їзд до країни для громадян тридцяти країн.