Трамп помиловал осужденного на пожизненное основателя даркнет-маркета Silk Road, где рассчитывались только биткоинами

Президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, отбывавшего пожизненное заключение за управление подпольной онлайн-платформой. Из-за этого рынок торговцы наркотиками и другие лица совершили незаконные сделки на сумму более 200 миллионов долларов в биткоинах.

Об этом сообщает Reuters.

Обещание Трампа выполнено

Трамп объявил о намерении смягчить приговор Ульбрихту еще в мае во время выступления на Либертарианском национальном съезде.

Либертарианская партия, поддерживающая легализацию наркотиков, активно выступала за увольнение Ульбрихта, считая его дело примером злоупотреблений со стороны правительства.

Президент выполнил свое предвыборное обещание и уволил 40-летнего Ульбрихта, который был арестован в 2013 году и осужден в 2015 году по делу, ставшему знаковым для США. Трамп подчеркнул, что помилование было "полным и безусловным".

Ульбрихт отсидел 10 лет. Фото с сайта Rolling Stone

Что известно о деле

Арест Ульбрихта стал важной вехой в истории борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прочими преступными схемами в интернете.

Он был задержан после того, как прокуроры назвали руководимую им деятельность глобальным черным рынком.

В течение двух лет, начиная с 2011 года, более 100 тыс. людей использовали платформу Silk Road для покупки и продажи нелегальных товаров и услуг, в том числе наркотиков.

Общий оборот на рынке составил 214 млн долларов, что стало одной из крупнейших сделок, привлекших внимание правоохранительных органов в мире.

Платформа, работавшая через сеть Tor и принимавшая биткоины, обеспечивала анонимность пользователей.

Прокуроры утверждали, что на Silk Road продавали наркотики, ставшие причиной нескольких смертей.

В частности, Ульбрихт, управляя сайтом под псевдонимом Dread Pirate Roberts, предпринимал экстремальные меры по защите Silk Road и заказывал убийства лиц, которые могли представлять угрозу.

Однако никаких доказательств выполнения этих заказов не было обнаружено.

В феврале 2015 года федеральное жюри на Манхэттене признало Ульбрихта виновным по нескольким пунктам, в том числе за распространение наркотиков через Интернет, сговор с целью взлома компьютера и отмывание денег.

Позиция Ульбрихта

Ульбрихт признал создание Silk Road, который, по его словам, преследовал цель "свободного рынка".

"Я хотел дать людям возможность выбора и обеспечить конфиденциальность и анонимность", — заявил Ульбрихт на слушании по приговору в мае 2015 года.

Однако его адвокаты утверждали, что он передал сайт другим, а позже вернулся, чтобы взять на себя ответственность.

Что известно о Silk Road

Silk Road (Шелковый путь) — анонимный интернет-магазин, расположенный в доменной зоне .onion сети Tor.

На сайте преимущественно продавались наркотические вещества. Расчет за товары производился через криптовалюту Bitcoin, обеспечивающую высокий уровень анонимности.

Напомним, в первый день в должности президента США Дональд Трамп подписал ряд указов. Среди них указ о смертной казни. Он требует от генерального прокурора "принять все необходимые и законные меры" для гарантирования, что США имеют достаточно смертельных инъекционных препаратов для исполнения приговоров.

Какие еще указы подписал Трамп можно ознакомиться в материале Delo.ua.