Трамп помилував засудженого на довічне засновника даркнет-маркету Silk Road, де розраховувалися лише біткоїнами

Президент США Дональд Трамп помилував Росса Ульбріхта, засновника Silk Road, який відбував довічне ув’язнення за керування підпільною онлайн-платформою. Через цей ринок торговці наркотиками та інші особи здійснили незаконні угоди на суму понад 200 мільйонів доларів у біткоїнах.

Про це інформує Reuters.

Обіцянка Трампа виконана

Трамп оголосив про намір пом'якшити вирок Ульбріхту ще в травні під час свого виступу на Лібертаріанському національному з'їзді.

Лібертаріанська партія, яка підтримує легалізацію наркотиків, активно виступала за звільнення Ульбріхта, вважаючи його справу прикладом зловживань з боку уряду.

Президент виконав свою передвиборчу обіцянку та звільнив 40-річного Ульбріхта, якого було заарештовано в 2013 році та засуджено в 2015 році у справі, що стала знаковою для США. Трамп підкреслив, що помилування було "повним і безумовним".

Що відомо про справу

Арешт Ульбріхта став важливою віхою в історії боротьби з незаконним оборотом наркотиків та іншими злочинними схемами в інтернеті.

Він був затриманий після того, як прокурори назвали діяльність, якою він керував, глобальним чорним ринком.

Протягом двох років, починаючи з 2011 року, більше 100 тис. людей використовували платформу Silk Road для купівлі та продажу нелегальних товарів і послуг, зокрема наркотиків.

Загальний обіг на ринку склав 214 млн доларів, що стало однією з найбільших операцій, що привернули увагу правоохоронних органів у світі.

Платформа, що працювала через мережу Tor та приймала біткоїни, забезпечувала анонімність користувачів.

Прокурори стверджували, що на Silk Road продавали наркотики, які стали причиною кількох смертей.

Зокрема, Ульбріхт, керуючи сайтом під псевдонімом Dread Pirate Roberts, вдавався до екстремальних заходів для захисту Silk Road та замовляв вбивства осіб, які могли становити загрозу.

Однак жодних доказів виконання цих замовлень виявлено не було.

У лютому 2015 року федеральне журі на Манхеттені визнало Ульбріхта винним за кількома пунктами, зокрема за розповсюдження наркотиків через Інтернет, змову з метою злому комп’ютера та відмивання грошей.

Позиція Ульбріхта

Ульбріхт визнав створення Silk Road, який, за його словами, мав на меті "вільний ринок".

"Я хотів дати людям можливість вибору та забезпечити конфіденційність і анонімність", — заявив Ульбріхт на слуханні щодо вироку в травні 2015 року.

Проте його адвокати стверджували, що він передав сайт іншим, а пізніше повернувся, щоб взяти на себе відповідальність.

Що відомо про Silk Road

Silk Road (Шовковий шлях) — анонімний інтернет-магазин, розташований у доменній зоні .onion мережі Tor.

На сайті переважно продавалися наркотичні речовини. Розрахунок за товари здійснювався через криптовалюту Bitcoin, що забезпечувала високий рівень анонімності.

Нагадаємо, у перший день на посаді президента США Дональд Трамп підписав низку указів. Серед них указ щодо смертної кари. Він вимагає від генерального прокурора "вжити всіх необхідних і законних заходів" для гарантування, що США мають достатньо смертельних ін’єкційних препаратів для виконання вироків.

Які ще укази підписав Трамп можна ознайомитися у матеріалі Delo.ua.