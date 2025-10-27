Трамп повысил тарифы для Канады еще на 10% из-за рекламного ролика с цитатами Рейгана

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении тарифов на канадские товары еще на 10% "сверх того, что они платят сейчас", в ответ на рекламный ролик провинции Онтарио, критикующий тарифы и содержащий цитаты бывшего президента-республиканца Рональда Рейгана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Трамп объявил о новых тарифах в сообщении на Truth Social, назвав рекламу "мошенничеством" и обвинив Канаду в "серьезном извращении фактов и враждебных действиях".

Рекламный ролик, вышедший в эфир в пятницу во время матча между "Торонто Блю Джейс" и "Лос-Анджелес Доджерс", использует фрагменты обращения Рональда Рейгана, в которых он предупреждает, что тарифы влекут за собой торговые войны и экономические катастрофы.

По сообщениям, цитаты были соединены вне контекста. В четверг Трамп уже приостановил торговые переговоры с Оттавой из-за этой рекламы, назвав ее обманчивой.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд в пятницу заявил, что после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни рекламная кампания в США будет приостановлена в понедельник, чтобы позволить торговым переговорам возобновиться. Однако реклама появилась в эфире и в пятницу вечером.

Трамп опубликовал сообщение, находясь на борту Air Force One, направляясь в Малайзию для участия в саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, где торговые вопросы будут в центре внимания.

Пока остается непонятным, на какие именно товары будет распространяться только объявленное повышение тарифов. Большинство канадского экспорта в США защищены Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

В этом году администрация Трампа ввела 35% пошлины на некоторые канадские товары, не подпадающие под действие USMCA, а также 50% отраслевые пошлины на сталь и алюминий.

Ранее Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой. По его словам, это решение связано с мошеннической рекламой, в которой покойный президент Рональд Рейган якобы негативно высказывался о тарифах.

Напомним, Канада, традиционно направляющая около 75% своего экспорта в США, стала одной из первых стран, испытавшей последствия тарифной политики Дональда Трампа. В марте он ввел 25% таможенную пошлину на импорт стали и алюминия, а впоследствии — дополнительный тариф на автомобили и запчасти, не соответствующие нормам соглашения NAFTA.