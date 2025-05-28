Канадский алюминиевый трейдер обвиняет "тарифную войну" Трампа в банкротстве

Канадская Sinobec Group, специализирующаяся на торговле алюминием, объявила о банкротстве в США и Канаде. Среди причин финансового краха компания назвала торговую войну, развязанную Соединенными Штатами.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Компания закупает алюминий в разных странах, в частности в Китае, Турции и Индии, а большинство продаж приходится на Северную Америку, при этом более 40% ее клиентов находятся в США.

Отмечается, что Sinobec пыталась реструктурировать свой долг около двух лет, но введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины остановили значительный сбор дебиторской задолженности и привели компанию к банкротству.

Sinobec стала одной из первых компаний, непосредственно обвинивших торговую войну Трампа в своем банкротстве. Эксперты прогнозируют, что позже в этом году США покроет волна реструктуризаций, особенно среди розничных торговцев и импортеров, которые зависят от китайских производителей.

В апреле Трамп ввел пошлины в размере 145% на товары из Китая. Хотя позже он снизил их, это не помогло Sinobec, поскольку стоимость "все еще намного выше способности рынка ее поглотить", отметила компания в судебных документах.

Перед обращением в суд за защитой от кредиторов компания сократила штат и уменьшила зарплаты. В ее штаб-квартирах в Монреале и Флориде работает 76 человек. Согласно судебным документам, активы Sinobec оцениваются примерно в 232 миллиона долларов.

Согласно судебным документам, Sinobec попытается продать свою компанию, чтобы помочь рассчитаться с кредиторами, пишет Bloomberg.

Тарифы Трампа против Канады

Напомним, правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

11 марта Трамп заявил, что увеличит пошлины на сталь и алюминий для Канады до 50% в ответ на действия Онтарио по повышению налогов на поставляемую в США электроэнергию. Такие действия усугубит его борьбу с крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов.

2 апреля американский президент своим указом ввел пошлину в размере 10% на весь импорт из всех стран в США.