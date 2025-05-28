Канадський алюмінієвий трейдер звинувачує "тарифну війну" Трампа в банкрутстві

Канадська Sinobec Group, що спеціалізується на торгівлі алюмінієм, оголосила про банкрутство у США та Канаді. Серед причин свого фінансового краху компанія назвала торговельну війну, розв'язану Сполученими Штатами.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Компанія закуповує алюміній у різних країнах, зокрема Китаї, Туреччині та Індії, а більшість продажів припадає на Північну Америку, при цьому понад 40% її клієнтів перебувають у США.

Зазначається, що Sinobec намагалася реструктурувати свій борг близько двох років, але введені президентом США Дональдом Трампом мита зупинили значний збір дебіторської заборгованості і зрештою привели компанію до банкрутства.

Sinobec стала однією з перших компаній, яка безпосередньо звинуватила торговельну війну Трампа у своєму банкрутстві. Експерти прогнозують, що пізніше цього року США накриє хвиля реструктуризацій, особливо серед роздрібних торговців та імпортерів, які залежать від китайських виробників.

У квітні Трамп запровадив мита у розмірі 145% на товари з Китаю. Хоча пізніше він знизив їх, це не допомогло Sinobec, оскільки вартість "все ще набагато вища за здатність ринку її поглинути", зазначила компанія в судових документах.

Перед зверненням до суду за захистом від кредиторів, компанія скоротила штат і зменшила зарплати. У її штаб-квартирах у Монреалі та Флориді працює 76 осіб. Згідно з судовими документами, активи Sinobec оцінюються приблизно в 232 мільйони доларів.

Згідно з судовими документами, Sinobec спробує продати свою компанію, щоб допомогти розрахуватися з кредиторами, пише Bloomberg.

Тарифи Трампа проти Канади

Нагадаємо, уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

11 березня Трамп заявив, що збільшить мита на сталь та алюміній для Канади до 50% у відповідь на дії Онтаріо з підвищення податків на електроенергію, що поставляється до США. Такі дії посилить його боротьбу з найбільшим торговим партнером Сполучених Штатів.

2 квітня американський президент своїм указом ввів мито у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США.